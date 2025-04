Dominika Cibulková na slávnostnom uvedení svojej aplikácie (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika má v sebe disciplínu športovca aj v rodičovstve. Priznala, že Jakubko je mimoriadne šikovný a aj keď má ešte čas na rozhodovanie, ona už potichu premýšľa nad tým, aký šport by mu sadol najviac. „To je veľmi ťažká otázka. Jakubko je veľmi talentovaný, to áno. Chodí na veľa športov, veľa športov skúša, veľmi mu to ide,“ povedala s hrdosťou. Dominika by však bola rada, keby sa priklonil k tímovému športu: „Ak si vyberie šport, chcela by som ho pushnúť do nejakého kolektívneho športu, pretože na tom kurte si naozaj sám a tá samota je dosť ťažká veľakrát, takže pre svoje dieťa by som chcela, aby to mal ľahšie v živote.“

Zároveň si ale uvedomuje, že ľahšia cesta nie je vždy tá najlepšia. „Zase mu to nechcem uľahčovať, šport by mu dal určite veľa,“ prezrádza bývalá tenistka a s úsmevom dodáva: „Aká by to bola náhoda, keby mamina bola profesionálna tenistka, štvrtá na svete, a on by bol NHL hokejista. Tak to by som bola na neho pyšná!“ A či už z neho vyrastie hokejista, futbalista alebo niečo úplne iné, Cibulková má jasno v jednom – nechce, aby úspech bral ako samozrejmosť. Hoci si Jakubko začína uvedomovať, že jeho mama bola v športe veľké meno, ona dbá na to, aby zostal nohami pevne na zemi. A ako správna mama mu už stihla udeliť aj prvú cennú životnú lekciu!

Syn Cibulkovej už vníma, že mama je slávna: Dala mu poučnú lekciu! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)