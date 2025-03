WOW! Erika Barkolová v bikinách: TOTO že je babička? Veď má telo ako jej dcéra!

Erika Barkolová sa môže popýšiť skvelou postavou. (Zdroj: Ján Zemiar)

Spoločnosť jej na fotke robí dcéra, no fanúšikovia majú jasno – pokojne by ich zamenili za sestry! „Takto ste ako dvojičky!“ znie jeden z mnohých komentárov. „Mama tiež chodí do posilky? Veď ani celulitídu nemá! Nechápem, vy ste riadne dobrá genetika,“ pridáva sa ďalší.



Erika Barkolová s dcérou (Zdroj: Facebook)

A niet sa čomu čudovať – Barkolová na sebe očividne maká a výsledky sú viac než ohromujúce. Spevnené bruško, vyšportované nohy a žiadne známky starnutia – toto je postava, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky! Dokonca aj Simona Leskovská, známa moderátorka a tanečníčka zo show Let’s Dance, neodolala a pod fotku napísala jediné výstižné slovo:A to hovorí za všetko.