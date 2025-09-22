Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

Sexi babka Erika Barkolová HORE BEZ: Zahodila plavky a ukázala VYSEKANÉ TELO!

Erika Barkolová (Zdroj: Instagram EB)
KANÁRSKE OSTROVY - Moderátorka televízie JOJ Erika Barkolová (48) si momentálne užíva slnečné lúče na Kanárskych ostrovoch, no fanúšikom pri pohľade na jej najnovší záber padla sánka. Pôvabná plavovláska totiž zahodila vrchný diel plaviek a pred objektívom sa ukázala vo svojej plnej kráse.

Sympatická plavovláska na sebe za posledný rok a pol poriadne zamakala – výsledkom je vyšportovaná a pevná postava, ktorú teraz hrdo ukazuje počas dovolenky na Kanárskych ostrovoch. Z fotky je jasné, že pravidelné cvičenie a zdravý životný štýl sa na nej podpísali tým najlepším spôsobom.

Pre Barkolovú sú šport a pohyb neoddeliteľnou súčasťou života. Aj keď má nabitý pracovný program, vždy si nájde čas na tréning, čo sa teraz odzrkadlilo na jej perfektne vyrysovanom tele. Málokto by uveril, že táto vymakaná žena sa blíži k 50-tke a navyše je hrdou babkou.

Erika Barkolová si užíva na Kanárskych ostrovoch.
Erika Barkolová si užíva na Kanárskych ostrovoch.  (Zdroj: Instagram)

A zatiaľ čo na Slovensku si užívame posledné slnečné lúče a dnešok sa nesie v znamení prvého jesenného dňa, Barkolová si vybehla užiť horúce pláže a tyrkysový oceán. Jej dovolenková pohoda tak kontrastuje s realitou doma, kde sa už pomaly pripravujeme na sychravé počasie. Zdá sa, že Barkolová vstúpila do novej životnej etapy plná energie a sebavedomia. A aj keď je už babičkou, formu by jej mohli závidieť aj mnohé dvadsiatničky.


FOTO Sexi babka Erika Barkolová
