Erika Barkolová schudla VIAC ako Cibulková: Odkaz Dominike a jednoduchý recept na sexi figúru!

„Ja ani neviem presne povedať, koľko som schudla, ale podľa mňa je nejakých 25 kíl určite,“ priznala Erika Barkolová, ktorá v rozhovore prezradila, čo je kľúčom k jej úspechu. „Nejem tak veľa…“ hovorí a tvrdí, že ak je hladná, pije viac vody. Erika sa cíti pri váhe 60 kíl dobre, jej cieľom je ešte dostať sa viackrát do posilňovne.

Za úbytkom váhy ale nie sú len zmenšené porcie, pohyb, menej kalórií a veľa vody. Môže za tým byť aj čosi iné... Erika Barkolová tvorila 5 rokov pár so sympatickým Karolom, koncom leta 2024 však vyšlo najavo, že sa rozišli. Odvtedy Erika začala tráviť viac času so svojou rodinou a vnúčikom, cestovala častejšie do Ameriky a – začala chudnúť. Otázka teda smerovala k tomu, či za jej štíhlou postavou nestojí práve nešťastná láska. „Ja neviem, či sa ti niekedy v živote stalo, že si mala nepríjemný rozchod alebo rozchod, ktorý si si možno neželala a ťa to traumatizovalo a traumatizuje stále, takže aj to má podiel určite,“ bez okolkov priznala a odpovedala aj na otázku, či je už pripravená na nový vzťah. Či nie je zatrpknutá a nemá pocit, že už nechce vidieť žiadneho chlapa… Toto je jej odpoveď.

