Ráchel Karnižová už svoje TEHOTENSTVO neskrýva: Nebol to plán, ale... Budem MAMA!

Tehotenstvo Ráchel Karnižovej odhalila bývalá farmárka Lenka Tejbusová a Ema Feusová alias Pimpinoška v podcaste Gossipky. „Jej kamošky kade-tade hovoria, že je v tom. Svedčia o tom aj jej príspevky na Instagrame, kde stále prízvukuje, že nepije. Má krásnu postavu, ale vidieť, že už má bruško,“ zahlásili vo videu. Neskôr sa vyjadrila k tomu aj samotná ryšavka, ktorá odsúdila, že sa niekto priživuje na takýchto osobných informáciách. No nič nepotvrdila.

No a Tejbusová sa v tom neprestala rýpať a informácie posunula ešte ďalej. „Ráchel je tehotná, je to oficiálne potvrdené. Podstúpi však interrupciu, dieťa nechce. Bola aj na nejakom vyšetrení a chcela, aby jej povedali, že dieťa bude choré. Ale je zdravé. Vraj by sa v jej štádiu tehotenstva interrupcia už nemala robiť. Ale má to nejak vybavené, dokonca aj tá lekárka ju pozná. Takže sa to má riešiť tak, aby sa to nedostalo von, ale asi sa chváli ľuďom, ktorým by sa nemala,“ zverejnila Lenka na platforme HeroHero.

Zdá sa však, že mala zlé informácie. Aktuálne totiž Ráchel zverejnila video z Malediv, ktorým svoj radostný stav spolu s priateľom oznámila. „Toto nebolo na našej bingo karte pre rok 2025,“ napísala a pridala vysmiatych smajlíkov. Na záberoch sa so svojim milovaným prechádza po pláži, zatiaľ čo na hlave ma šiltovku s nápisom mama a Pufflick má čiapku s nápisom otec. Napokon sa budúci rodičia pochvália aj ultrazvukom. Gratulujeme!

