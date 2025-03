Separ v novej piesni NALOŽIL svojej EX: Ohrdnutá žena, ktorá chodí po DNE… TOTO je jej odpoveď!

Separ, Cynthia Tóthová (Zdroj: Instagram Separ/Cynthia)

V auguste minulého roka sa na verejnosť dostala správa, že raper Separ a Cynthia Tóthová sa rozišli. A netrvalo dlho a hudobník sa už pýšil novou ženou vo svojom živote. Nasledovali verejné vyjadrenia plavovlásky v podcastoch, či výmeny názorov bývalých priateľov cez sociálne siete. Zdalo sa, že obaja sa už v živote posunuli ďalej a ich vzťah je raz a navždy minulosťou.

No raper sa k svojej ex opäť vrátil - venoval jej pieseň. No tentokrát už nie zamilovanú. Vyťahuje v nej všetky temné stránky ich 4-ročného vzťahu a bývalke poriadne nakladá. „Je*ať taký vzťah, z ktorého si iba kyslý,“ rapuje Separ. „Videli všetci, že to nikam nevedie, presviedčal som sám seba, že to tak neni ne, ne, ne. Ale keď môžeš mať Lambo, more je*ať Mercedes, bol to ošiaľ, ktorý zmizol pred jak CBD.“

Ďalej priznal, že svoj podiel viny má na krachu vzťahu tiež, vraj nemal zrak ani sluch. No Cynthii vytkol pretvárku. „... vonku si robila svoje, doma nosila masku, tak som urobil to isté, neskočil na jej pascu, že so mnou ostala len preto, lebo má kalkulačku.“ „Samozrejme, keď to skončí, musí byť na vine chlap, nikoho nezaujíma, že z nej roky ide chlad.“

Cynthia sa po rozchode vyjadrila, že ich vzťah bol toxický - aj na to raper v skladbe reagoval. „... vraj som toxický, no chcela si ma naspäť hrozne, tak som alebo nie som chlap za všetky drobné, ohrdnutá žena, ktorá klame, chodí po dne, vyber si ma z úst, ja ti želám všetko dobré,“ dodal.

A Tóthová? Tá na skladbu reagovala príspevkom, ktorým vyjadrila všetko. „Chceš zo mňa urobiť zlú, ale každá minca má dve strany. Energia neklame, takže je čas pohnúť sa ďalej,“ znel text, ktorým doplnila fotky na sociálnej sieti Instagram. A do príspevku napísala jasne: „Sebavedomie je tiché, neistoty sú hlasné.“ Zaujímavosťou je, že príspevok "lajkla" aj ďalšia Separova ex Tina.

