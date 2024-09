Cynthia sa s ROZCHODOM stále nevyrovnala: Išla na Separov koncert... Uff, KAUZA opäť ožíva!

(Zdroj: Instagram Separ/Cynthia)

BRATISLAVA - V auguste vyplávalo na povrch, že mladučká Cynthia (24) a raper Separ (37) viac netvoria pár. Krátko na to sa začali šíriť informácie o hudobníkovej novej milenke a jeho EX jej verejne naložila. Zdá sa, že cez rozchod sa stále úplne nepreniesla. Najnovšie sa totiž rozhodla ísť na Separov koncert... Uff, kauza opäť ožíva!

Po tom, čo Cynthia Tóthová údajnej milenke svojho bývalého verejne naložila, sa ukázalo, že raper s ňou skutočne tvorí pár. Dvojica sa spoločne objavila na narodeninovej oslave Separovho kamaráta a prestala sa skrývať aj na sociálnych sieťach. „Čo koho do toho,“ napísal raper k spoločnej fotke, ktorú zverejnil v Instagram príbehu.

Cynthiu zjavne potvrdenie dohadov o novom vzťahu jej ex vôbec nepotešilo, cez rozchod sa totiž stále úplne nedostala... Svojím najnovším krokom však bývalú lásku len ešte viac vytočila. Rozhodla sa totiž ísť na jeho komorný koncert v centre Bratislavy, čo si okamžite všimlo mnoho ľudí. No a tí klebetu začali rozoberať na sociálnych sieťach. A kauza opäť ožila!

„Akože ja viem, že veľa z vás z toho aktuálne žije, aj keď nerozumiem prečo a je toho zas plný TikTok. Nie je to otázka na mňa, neposielajte mi to, nepýtajte sa ma na to. Ja vážne neviem, prečo Cynthia prišla na Štvrtky v meste, keď som tam hral a bola v dave s ľuďmi a odrapovala si celý môj koncert. Ja vážne netuším prečo to urobila, nerozprávali sme sa o tom. Nie nevrátili sme sa k sebe, nie nechystám sa k nej vrátiť,“ povedal dôrazne na sociálnej sieti Instagram Separ.

„Cením, že robíte fakt zle v komentároch hlavne teda Tereze, ale aj mne, na základe toho, že ste si vypočuli jednu stranu, jednu verziu príbehu. Neviete vôbec druhú stranu. Ten blud, ktorý bol vypľutý smerom k Tereze vôbec nie je pravda, ale že vôbec. A robíte z nej úplnú pi*u a ku*vu a neviem čo. Za čo vás cením, lebo keď jedného dňa tá pravda vyjde najavo, ako to všetko bolo, tak sa chytíte za čelo. Už len keby som vám dopovedal tento štvrtkový príbeh do konca, tak už jej v živote nenapíšete ani jediný komentár, verte mi. Takže prosím vás, normálne si zachovajte dôstojnosť a j*bte na to,“ pokračoval raper.

A ďalšími slovami zjavne narážal na svoju ex. „Umelo prikrmovať vymyslenú kauzu takýmito krokmi je nie, že trapas, ale totálna definícia clout chasingu (prenasledovania, pozn. red.). Hlavne, že rastú followeri, lebo šak inak by to išlo celú do fadeoutu (zabudnutia, pozn. red.),“ dodal. A čo na to Cynthia? Tá na sociálnej sieti Instagram reagovala na vzniknutú situáciu tiež.

