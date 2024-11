Separ prehovoril o ROZCHODE so Cynthiou: Šokujúce slová… Mentálne boli od seba už ROK!

(Zdroj: Instagram Separ/Cynthia)

BRATISLAVA - Raper Separ sa k svojej bývalej spočiatku vyjadrovať nechcel. No zašlo to tak ďaleko, že prelomil mlčanie. Mentálne bol s ňou rozídený už rok!

Separ a Cynthia sú od seba nejaký ten mesiac. Ich rozchod sa však stále rieši. Je to spôsobené aj tým, že mladučká kráska vymetá podcasty, kde o ich krachu vzťahu hovorí. Rada naráža aj na raperovu novú priateľku, čo sa mu až tak nepáči. Umelec sa k celej situácii vyjadrovať nechcel, no na svetlo sveta sa dostalo to, o čom nikto ani len netušim. Fiki Sulík vytiahol na Cynthiu špinu. Viac sa dočítate TU.

No a umelec zhodnotil, že je to len štipka ľadovca a ľudia nemajú naivne veriť všetkému, čo povie jedna strana, ak nevedia odpoveď tej druhej. „S každou frajerkou som sa vždy rozišiel s kľudom, takisto ako s Tinou, takisto ako s tou predtým. Mali sme normálny vzťah, so Cynthiou to malo byť takisto, proste sme si povedali, že už to nemá zmysel, pome od seba. Ona dokonca dala vyjadrenie, kde mi poďakovala za ten vzťah, že som ju veľa naučil. Ale zrazu ju cvaklo a obehala všetky podcasty v strednej Európe a urobila tam zo seba chúďatko a z mojej terajšej frajerky nejakú sviňu sk**venú, čo vôbec neni pravda, vôbec neviete, kde je pravda..." rozhovoril sa úprimne.

„Nech sa jej darí, nech je šťastná, ale nech prestane klamať a šíriť nenávisť. O nič iné nejde," dodal. Jeho fanúšikov tiež zaujímalo, ako sa mohol dať s Teri tak rýchlo po rozchode dokopy. Aj na toto mal jednoduchú odpoveď. „Keď si s niekým mentálne rozídený už rok a ten vzťah sa len tak vlečie a celé sa to len tak ututláva a dáva sa to furt dokopy nejak, aby to bolo, zliepa sa to, tak je jasné, že potom nemáš úplne mentálny problém sa s niekým druhým dať dokopy, keď to už dlhšiu dobu nefunguje s tým druhým človekom," vysvetlil. S novou priateľkou už aj býva v spoločnej domácnosti.