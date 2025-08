Cynthia po ROZCHODE so Separom: Je OPÄŤ ZAMILOVANÁ... Zbalila mladšieho HERCA z Dunaja!

Cynthia Tóthová (Zdroj: Ján Zemiar)

V súvislosti s Cynthiou Tóthovou sa od rozchodu so Separom špekulovalo o viacerých mužoch. Jej meno sa spájalo s Oskarom Baramim, aj neznámym fešákom, ktorý je členom produkcie novej jojkárskej reality šou Behind The Fame. A blondínka je skutočne zamilovaná... No meno jej nového priateľa sa jej doposiaľ darilo perfektne tajiť. A nie je to ani jeden z vyššie spomínaných.

Plavovláska svoju novú lásku predstavila rovno v spoločnosti - na párty k novej reality šou. Zbalila o 7 rokov mladšieho slovenského herca, 19-ročného Juraja Kočího. Toho televízni diváci majú možnosť poznať zo seriálov ako Druhá šanca, Pán profesor či Dunaj. Dvojica prišla na akciu spoločne a o tom, že je medzi nimi viac, než len kamarátstvo, bol dôkazom horúci bozk, ktorý si dali rovno pred fotografmi.

Pozrite na nich, takto im to spolu pristane!

Do deja vstupuje nová postava, ktorú stvárni Juraj Kočí 💙 Stretávať sa bude s Vilmou na prednáškach medicíny 🩺 Dunaj, k... Posted by Televízia Markíza on Thursday, January 23, 2025