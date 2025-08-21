Trápenie Cynthie Tóthovej: UKRADLI jej auto za bieleho dňa... Fanúšikovia ho VYSTOPOVALI!

BRATISLAVA - Bývalá priateľka rapera Separa (38), Cynthia Tóthová (26), len nedávno odhalila, že prežíva krásne životné chvíle - verejnosti predstavila svojho nového priateľa. Idylku však dnes narušil nepríjemný incident - za bieleho dňa jej totiž ukradli auto. Fanúšikovia ho však našťastie vystopovali!
Informácia o ukradnutou aute sa najprv objavila na sociálnej sieti Facebook, stránke HAKA - Hľadá sa auto krádeže automobilov. A verejnosť ho okamžite spoznala. „Niekto ukradol Cynthii auto pre pomstu asi,“ písalo sa v komentároch. „Včera dávala do stories, že jej niekto vykradol auto... Zobrali jej peniaze. Ešte som jej písala či neboli kamery na parkovisku. Nech to rieši. A dnes jej ukradli auto. Určite to spolu súvisí,“ pridal sa ďalší z komentujúcich.
Napokon o svojom trápení informovala na sociálnej sieti Instagram aj samotná Cynthia. „Pamätáte, ako som včera hovorila, že mi vykradli auto? Tak dnes mi ho ukradli,“ zahlásila v príbehu s tým, že už absolvovala výsluch na polícii. Zaujímavosťou je, že muži zákona jej povedali, že už dlho neriešili krádež a prekvapením je, že si zlodeji trúfli na tak výrazné auto - Cynthiin Mercedes je totiž v ružovej pastelovej metalíze. Je tak absolútne neprehliadnuteľné.
A to sa napokon potvrdilo. Sledovatelia totiž auto prakticky okamžite vystopovali a do hodiny už pri ňom boli policajti. Najprv sa vraj nachádzalo v Rajke a napokon ho zlodeji odparkovali v bratislavskej Petržalke. Všetko tak napokon dobre dopadlo!