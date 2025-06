Klebety boli PRAVDIVÉ: Bianka Rumanová mieri do REALITY ŠOU... O tomto bude!

Bianka Rumanová (Zdroj: TV Joj)

Bol to obrovský šok, keď Bianka a Jovinečko oznámili, že sa rozchádzajú. Dvojica totiž naplno pripravovala svoj veľký deň. Svadba sa mala konať už o pár mesiacov. Bývalí snúbenci krach svojho vzťahu odhalili verejne, na spoločnej dovolenke v Karibiku a slovenský internet niekoľko dní o ničom inom nehovoril.

V tom čase influencerka Naty Kerny vypustila klebetu, že ide len o dobre premyslený marketingový ťah. „Vtáčiky štebotajú, že ten známy medializovaný rozchod bol vytvorený iba na propagáciu reality šou v televízii a má to skončiť spoločnou svadbou, sobášom a happy endom. Ja im to skutočne prajem. Mne to roztrhlo srdce, keď som to videla. A verím, že to je len klebeta. Ja už by som stratila vieru v ľudí,“ vyjadrila sa.

No a teraz je už jasné, že Bianka do reality šou skutočne mieri. Oznámila to televízia Joj. „Ako naozah vyzerá život známych tvárí mimo kamier a dokoncalých Instagramových feedov? Televízia Joj pripravuje novú influencerskú šou Behind the Fame, ktorá odhalí zákulisie života hviezd slovenského šoubiznisu a záriveň bude sledovať príbeh novej značky #BTF!“ uvádza Jojka.

„V hlavnej zostave sa objaví aj známa influencerka - Bianka Rumanová, no to zďaleka nie je všetko. V každej epizóde sa diváci môžu tešiť aj na ďalšie prominentné mená influencerskej, hudobnej aj hereckej scény. Ich každodenný život, nečakané emócie aj zákulisné drámy - to všetko bez filtrov a s poriadnou dávkou glamu!“ pokračuje vo svojej správe TV Joj.

Avizujú tiež zábery z exkluzívnych eventov a veľkolepých párty No a finále natáčania má byť v septembri. „Finále natáčania celej šou vyvrcholí už v septembri, kedy sa uskutoční najväčšia párty slovenského šoubiznisu - štýlom pripomínajúca legendárnu Met Gala,“ dodáva Jojka.

Klebety o reality šou sa teda ukázali ako pravdivé... Či sa potvrdí aj zvyšok a spomínaná veľkolepá párty v štýle Met Gala bude svadba Bianky Rumanovej a Filipa Jovanoviča, ukáže až čas.

