Sagan ODLOŽIL v Let's Dance MASKU zabávača... Ukázal citlivú stránku, slzy v očiach nemali len diváci

Peter Sagan v 4. kole Let's Dance verejne poďakoval svojmu prvému trénerovi cyklistiky Petrovi Zánickému. (Zdroj: TV Markíza)

Vo štvrtom kole tanečnej šou Let's Dance sa rozhodol venovať svoj tanec človeku, ktorý ho priviedol k cyklistike – svojmu prvému trénerovi Petrovi Zánickému. A jeho slová vháňali slzy do očí nielen divákom, ale aj samotnému trénerovi!

„Vedľa mňa je pre mňa veľmi dôležitý človek, môj prvý tréner Peter Zánický. Peťa si veľmi vážim. Je to tréner, ktorý ma doviedol k cyklistike, k mojim úspechom," povedal na úvod v dokrútke naša cyklistická hviezda. "Peter zohral v mojom živote dosť veľkú rolu. Aj v tej postave otca, pretože nás formoval aj vychovával. Takého trénera som už potom v živote nemal. Pre mňa budeš vždy môj tréner. Chcel by som ti poďakovať, pretože si mi zmenil život,“ zaznelo z úst Sagana, ktorý tak odhalil svoju citlivú stránku, akú sme doposiaľ nepoznali.





Peter Sagan v 4. kole Let's Dance verejne poďakoval svojmu prvému trénerovi cyklistiky Petrovi Zánickému. (Zdroj: TV Markíza)

Peter Sagan v 4. kole Let's Dance verejne poďakoval svojmu prvému trénerovi cyklistiky Petrovi Zánickému. (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 4.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Tieto slová hlboko zasiahli aj samotného Zánického, ktorý neskrýval emócie: „Po týchto dojímavých slovách si muži padli do náručia.Peter Sagan spolu s Eliškou Lenčešovou predviedli elegantný slowfox na legendárnu pesničku My girl. Hoci bol Sagan doteraz vnímaný ako vtipný a odviazaný súťažiaci, tentokrát ukázal aj svoju nežnejšiu stránku a vyslúžil si standing ovation. Porota jeho výkon ocenila, no zároveň mu dala jasne najavo, že má na viaczhodnotil Bardy, ktorý však naznačil, že očakáva od Sagana ešte väčší progres.rozplývala sa Zdena Studenková, ktorá priznala, že s partnerom Braňom Kostkom sú jeho veľkí fanúšikovia. Najprísnejší verdikt prišiel od Tatiany Drexler:Napriek výhradám sa však nadšenie poroty nedalo poprieť. Choreograf a režisér Ján Ďurovčík sa nechal uniesť atmosférou a vyhlásil:Od poroty si nakoniec Sagan s Lenčešovou odniesli 22 bodov. No viac ako čísla, tento večer patril emóciám, ktoré vyčarili v divákoch aj porote úsmev, slzy a rešpekt k mužovi, ktorý tentokrát nezabával, ale dojímal.