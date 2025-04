Sagan ROZOHNIL diváčky Let's Dance: DIVOKÁ samba, pohyby PANVOU a... Čo tam nejaký Ďurovčík?!

Let's Dance, 5.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová

So svojou tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou roztočili tanečný parket v rytme divokej Samby na ikonickú skladbu I Like To Move It. A že to teda bolo pohybu! Sagan sa nebál ničoho – bosé nohy, leopardie nohavice, predĺžené vlasy a k tomu ešte aj salto. Čerešnička na torte? Jeho panvové pohyby, ktoré privádzali diváčky do vytrženia. „Vrieskam!!! Úžasné to bolo!!! Som pojašená z toho!!!“ napísala nadšená diváčka na Instagram Let’s Dance. Ďalšia dodala: „Peter, veľmi dobre tancuješ a si veľmi sexi.“ A nebola jediná! Incheba burácala nadšením, a dokonca aj prísny Ján Ďurovčík sa postavil zo svojho miesta, čo sa nestáva len tak.





Let's Dance, 5.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

vyhlásil porotca, zatiaľ čo Sagan s úsmevom odvetil:

Tatiana Drexler nadšene vyhŕkla: „Nechcem stráviť deň, kedy si toto nepozriem. To bolo najlepšie, celé sa to naučím naspamäť.“ Špeciálna porotkyňa večera, Nela Pocisková, nešetrila slovami chvály. „Milujem, keď človek, športovec niečo dokáže a vlastne už nemusí nikomu nič viac dokazovať. Ty sa neberieš vážne a je to nesmierne sympatické, napriek tomu, že si myslím, že ti na tom záleží. Ty sa snažíš, aby si podal vynikajúci výkon.“



A keď prišlo na hodnotenie, Adam Bardy zhrnul to, čo videli všetci. „Hlavný hrdina tohto tanca bola tvoja panva. Ostatné časti tela hrali druhé husle. Videl si, že sme všetci stáli, takže to, čo to malo splniť, to splnilo.“ Napriek tomu, že porotcovia boli očarení energiou, body boli nemilosrdné – len 22 a posledné miesto v rebríčku. Keď Bardy zodvihol 6, Sagan si popod nos zamrmlal: „Ale hybaj!“ Diváci však povedali jasné NIE jeho vypadnutiu a svojho miláčika poslali ďalej.

A Peter? Ten sa s tým nepáral. So škodoradostným úsmevom si porotu podal oslavným tančekom. „Bol som prekvapený, pretože som bol posledný v hodnotení, ale pekne som sa vysmial aj porote. Ďakujem divákom, že ma posunuli ďalej,“ povedal spokojne.