Jana Hospodárová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pred kamerou je vždy tip top, no Janka Hospodárová priznáva, že so starostlivosťou o seba to nemá celkom tak, ako by si možno diváci mysleli.

Moderátorka Janka Hospodárová patrí k tým šťastným ženám, ktoré aj pred päťdesiatkou vyzerajú sviežo a mladistvo. Nežná blondínka, ktorú roky vídavame na televíznych obrazovkách však starostlivosť o seba tak trochu zanedbáva. „Ja som, bohužiaľ, akurát ten typ, ktorý tomu nedáva toľko, koľko by mal,“ priznala so smiechom. „Veľmi by som sa chcela o seba starať viac, venovať sa svojej pleti... a je zaujímavé, že mi to tak trošku úmerne odchádza s vekom – čo by sa, naopak, malo zintenzívniť.“

Známu moderátorku však predsa len nakopla rada od maskérky, ktorá ju dennodenne pripravuje na nakrúcanie a do svojej rutiny zaradila po jej slovách rôzne kozmetické prípravky. „Snažím sa, samozrejme, že ich aj používam, ale mala by som pridať – je to vidieť,“ dodala úprimne. A keď už poctivo dodržiava rutinu, siaha po sére, dennom aj nočnom kréme, ale nie vždy to vyjde na sto percent. „Odlíčim sa a už potom som taká unavená, že sem-tam si ľahnem do postele bez nočného krému,“ bonzla na seba moderátorka.

Našťastie má pri sebe partnera, ktorému sa páči vo všetkých podobách. A podľa jej slov nemá problém ani s úplne nenalíčenou verziou. „On ma zvládne aj keď som chorá, nenalíčená, ale aj keď som pekne upravená – to si okamžite všimne a povie: Wau,“ usmieva sa Hospodárová, ktorá je už štvrtý rok šťastná po boku priateľa Ľuboša. A hoci pred kamerou vyzerá dokonalo, doma je to obyčajná Janka. Ako každá žena, aj ona má však veci, ktoré v jej kúpeľni nesmú chýbať. I keď aj toto má svoj háčik!

Jana Hospodárová prezradila: Túto zmenu si na mne priateľ všimne hneď! (Zdroj: NaJa/Vlado Anjel)