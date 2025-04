Posledné roky verná diváčka a teraz... Do porotcovského kresla Let's Dance mieri slávna speváčka!

Porota v Let's Dance

Veľakrát bola súčasťou poroty speváckej šou SuperStar, sedea aj na portocovskej stoličke v šou Hlas Československa. V roku 2011 sedela po boku Jozefa Bednárika či ďalších porotcov v tanečnej súťaži Let's Dance. A po 14 rokoch sa do nej skúsená porotkyňa, ktorá hodnotila páry v 5. sérii, vracia. V nedeľu bude výkony tanečných párov okrem stálych porotcov hodnotiť aj Dara Rolins.

„Na Let’s Dance sa ako vždy nesmierne teším a som rada, že môžem byť na chvíľku súčasťou. Som zvedavá na všetky výkony a na to, ako sa jednotlivé dvojice posunuli bližšie k dokonalosti a, samozrejme, aj k výhre. Mám tam aj svojich favoritov a teším sa na to, ako sa budú prezentovať oni, lebo zatiaľ to, čo predviedli, ma veľmi potešilo. Je iné to vidieť naživo aj s tou atmosférou priamo v Inchebe, takže sa už neviem dočkať,“ odkázala Dara nadšene.

Na parkete ju však asi nikdy neuvidíme. Zopakovala to aj v rozhovore počas prvého kola aktuálnej série tanečnej šou: „To si myslím, že k tomu nedôjde. Keď som doteraz sa nenechala ukecať, tak už asi nikdy. Ja som skôr za diváka a o to viac si to užívam,“ povedala pred šou a vysvetlila, čo ju na príležitosti prísť na priamy prenos najviac baví.

Dara Rolins na Let's Dance s novým imidžom a vzácnou kamarátkou: Veď to je dcéra... Wau! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)