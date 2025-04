Petra Polnišová prvýkrát v živote videla BIDET: Myslela si, že to je... Až po ROKU zistila, že sa mýli!

Petra Polnišová (Zdroj: Vlado Anjel)

Sympatická herečka priznala, že na jeden výlet do Talianska len tak ľahko nezabudne. Nie však kvôli jeho krásam, ale kvôli záhadnému zariadeniu v kúpeľni. „Bola som tam pred 25 rokmi a uvidela som prvýkrát v živote bidet. A ja som si naozaj myslela, že to je...“ neuveríte, čo povedala. „Myslela som si to rok, až kým ma kamaráti vyviedli z omylu,“ priznala so smiechom. Keď sa o tento zážitok podelila s komičkou a kamarátkou Evelyn, reakcia na seba nenechala dlho čakať. „Keď som rozprávala tú historku Eve, ona skoro spadla zo stoličky!“ dodáva Petra.

Nostalgické boli aj spomienky na jej prvé kroky na Západ. „Moja prvá skúsenosť, keď otvorili hranice bola, že som si išla kúpiť prvý sprej pod pazuchy a mala som pocit, že si idem kúpiť diamant,“ spomína so smiechom na dobu, ktorú si dnešná generácia mladých ľudí ani nevie predstaviť. Na otázku, či by z tých čias niečo vrátila, reagovala bez okolkov. „Je pravda, že nejaké veci áno, lebo ja som mala veľmi šťastné detstvo. Hlavne tým, že moje detstvo bolo nepoznačené sociálnymi sieťami, rôznymi platformami. My sme chodili po vonku v roztrhaných teplákoch. V rámci zachovania duševného zdravia je to veľmi potrebné.“ Herečka však v rozhovore prezradila, prečo to podľa nej nemajú dnešné deti jednoduché, no aj to, na čo si ona sama dodnes nevie zvyknúť!

