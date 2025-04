Dvojičky Nízlové o rok oslávia 40-ku a vek už cítia: To, čo robili doteraz im už nestačí

Daniela a Veronika Nílzové (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Niektorí to berú ťažko, iní sa s tým zmieria a niektorí... z toho spravia udalosť roka! Sestry Daniela a Veronika Nízlové známe ako Twiins otvorene prehovorili o tom, ako vnímajú starnutie, ako zvládajú stres a čo chystajú na svoje okrúhle narodeniny. Známe dvojičky totiž už budúci rok sfúknu štyridsať sviečok!

Na hudobnej scéne sú od svojich štrnástich rokov a za roky v šoubiznise prešli obrovskou premenou. Veronika a Daniela Nízlové však už dávno nie sú 14-ročné slečny, dnes sú z nich dospelé ženy, ktoré sa pred časom stali mamami dcér Lindy a Nei. Okrem rodičovských výziev však musia ako ženy zvládať aj celkom inú - starnutie. Ako sa s ním vyporiadavajú? „Ten čas... to je inak pravda, že veľmi letí,“ zhodujú sa dievčatá, ktoré si však z pribúdajúcich vrások ťažkú hlavu rozhodne nerobia a pôsobia vyrovnane a spokojne. „Snažíme sa starať, robiť si skin care.“

Už dnes sa však sústreďujú na oslavu okrúhleho jubilea a ako prezradili, rozhodne to nebude skromná večera v úzkom kruhu. Dievčatá chystajú poriadnu žúrku a ich plány začínajú mať dokonca konkrétnejšie obrysy.

O tom, že pôjde o oslavu vo veľkom štýle svedčí aj fakt, že pri oslavách ich posledného jubilea nechýbalo viac ako sto hostí! Dvojičkám by však blížiacu sa 40-ku tipoval skutočne málokto. A ako sme sa dozvedeli, za tajomstvom ich mladistvej a sviežej pleti nie sú len kvalitné produkty, ale aj dobré gény. „Máme celkom dobrú genetiku po mamine, po starkej. Nemáme ani rozšírené póry,“ prezrádza Daniela, jedným dychom však obe dodávajú, na čo nedajú dopustiť. Ale aj to, čo by ste u nich doma rozhodne nenašli!

