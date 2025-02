PRIZNANIE Vačkovej a Mičkovicovej: Pred hodinou herectva sa OPILI! Reakcia profesora Hubu? FÚHA!

Henrieta Mičkovicová a Zuzana Vačková boli spolužiačky na VŠMU. (Zdroj: YouTube)

Obe herečky sa k tejto historke vrátili počas nedávneho rozhovoru a s úsmevom na tvári spomínali na túto nečakanú situáciu. „Na to nikdy nezabudnem. To bola taká výstraha v mojom živote, že až,“ povedala Mičkovicová v relácii Zuzany Vačkovej ´Zvedavá Zuza´ a hneď sa začala smiať. Keď prišlo na meno ich profesora Martina Hubu, ktorý im vtedy stál pred očami, reakcia bola okamžitá: „Ježiši... on bol chudák z toho úplne rozrušený,“ priznala Mičkovicová.

krútila hlavou Vačková, ktorá sa snažila celú situáciu ospravedlniť zdravotnými ťažkosťami.Mičkovicová ju však rýchlo opravila:zahlásila brunetka.

Obe sa zhodli na tom, že ako mladé študentky vážiace sotva 45 kíl, to určite nemali robiť. „Tým, že my sme nemali žiadny tréning, tak to bolo dosť odstrašujúce. A poviem ti, že som sa potom vôbec necítila dobre,“ zhodnotila Heňa po rokoch.

Dnes sa obe herečky pozerajú na celú situáciu s odstupom, no stále cítia výčitky. „Ani teraz, keď si na to spomeniem, sa necítim dobre. Ešte nikdy som Maťovi Hubovi nepovedala, že ma to fakt mrzí,“ priznala Vačková. Mičkovicová jej však pripomenula, že ospravedlnenie prišlo už v ten osudný deň. „Vtedy áno, vtedy sme sklopili uši. Ale zase pozri, je to jedna z mála sprostostí, ktoré sme počas nášho vysokoškolského života urobili,“ dodala s úsmevom Zuzana.