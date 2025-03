Gáborík, Židek či Bača... Podarí sa Saganovi prekonať ich úspech v Let's Dance?

Sagan má všetky predpoklady na to, aby sa umiestnil na vyššej priečke ako športovci v predchádzajúcich ročníkoch tanečnej šou. (Zdroj: TV Markíza)

V histórii Let's Dance zamiešalo karty už niekoľko športovcov. V prvej sérii, ktorú Markíza odvysielala v roku 2006, sa kanoista Juraj Bača prebojoval až na druhé miesto. V roku 2008 snowboardista Radoslav Židek zopakoval tento úspech a vytancoval si striebro. Hokejista Marián Gáborík sa v 8. sérii dostal na štvrté miesto, pričom tancoval po boku svojej krásnej manželky Ivany Surovcovej. A teraz prichádza Peter Sagan, ktorý má slušne našliapnuté na historický úspech!

Aj keď bol spočiatku považovaný za outsidera, svojou charizmou a vtipom si získal obrovskú divácku priazeň. Trojnásobný majster sveta, rekordér v počte získaných zelených dresov na Tour de France a jeden z najväčších šoumanov vo svete cyklistiky je proste zvyknutý vyhrávať a neuspokojí sa s ničím iným, ako so zlatom. „Ja ho žerem. On je super. Najviac sa vždy teším na jeho vystúpenie. Mne je úplne jedno ako tancuje, ale mňa neskutočne zabáva,“ komentuje jedna z diváčok na sociálnych sieťach.



Tanečné kroky mu síce nie vždy vychádzajú dokonale, ale jeho odhodlanie a energia sú nákazlivé. „Veľmi dávno som sa tak nebavila, ako pri tomto čísle. Z vás ide toľko radosti, že dostanete dobrú známku, aj keď budem nespravodlivá,“ povedala mu v treťom kole prísna porotkyňa Tatiana Drexler. Sagan sa na parkete jednoducho baví a diváci ho za to milujú! Bude to však stačiť na zlatú trofej? Konkurencia je tvrdá a finále ešte ďaleko. No ak niekto vie prekvapiť a vyhrávať v nečakaných situáciách, tak je to práve Peter Sagan!





