Týždeň bizárov je opäť za nami: Slovákom znova potrápil bránice Kotlár, ale aj novopečený minister Migaľ

BRATISLAVA - Azda málokto čakal (možno aj samotný Samuel Migaľ) že do čela ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa posadí samotný vyhodený poslanec Hlasu, no dnes je to realita. Samuel Migaľ už úraduje na samotnom MIRRI a popri tom si do tandemu zobral aj Radomíra Šalitroša, ktorý sa v parlamente chodieval "vyzvracať". To už teraz zrejme nehrozí a vtipkári si zobrali na paškál ich náhly prerod na ministra a štátneho tajomníka, no kreativite neušiel ani splnomocnenec pre pandémiu Peter Kotlár, ktorý aj tento týždeň perlil.