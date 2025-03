Šokujúci ZVRAT u známych manželov: Po infarkte a operácii srdca... ROZVOD!

(Zdroj: GettyImages)

PRAHA - V uplynulých týždňoch si manželka (38) známeho českého šéfkuchára Radka Kašpárka (43) prešla hotovým peklo. Najprv ju postihol mozgový infarkt, potom jej na srdci našli dieru, ktorú museli zoperovať. Po celý čas jej bol manžel veľkou oporou. Alebo si to aspoň verejnosť myslela. V ich vzťahu totiž nastal zvrat, zdroj tvrdí, že sa rozvádzajú!

Hoci má Andrea ešte len 38 rokov, pasovať sa musela s vážnymi zdravotnými problémami. Vo februári prekonala mozgový infarkt, no a keď jej lekári v nemocnici robili vyšetrenia, objavili jej vrodenú srdcovú vadu, ktorú jej museli okamžite zoperovať. V tom čase jej bol zdanlivo najväčšou oporou jej manžel, známy šéfkuchár z televízie Radek Kašpárek.

„Moja hrdinka! Moja žena! Moje všetko! Som vďačný, že som tvoj manžel. Tieto chvíle neboli ľahké. Zrazu sa zastavil čas. Vedel som, že ty a rodina ste pre mňa všetko, ale teraz to viem ešte viac. Anjeli nám stáli pri boku. Si tak statočná. Milujem ťa!“ zverejnil v tom čase na sociálnej sieti porotca z Masterchefa. No zdroj pre Blesk.cz tvrdí, že všetko je inak.

Dvojica sa vraj rozvádza. „Je to strašná komédia, málokto tuší, čo sa za stenami odohráva a akým peklom si Andrea prechádza. Po operácii srdca, kedy portebovala pokoj, si prechádzala tým, že musela riešiť, kam z nemocnice pôjde. Manžel jej oznámil, že je koniec a že v dome už nemá čo robiť,“ šokuje zdroj.

O tom sa napokon presvedčili aj samotní fotografi spomínaného portálu, ktorí Andreu zachytili pri odchode z nemocnice. Tam kvôli rozrušeniu musela neplánovane zotrvať dlhšie. Vyzdvihnúť ju prišla neznáma mladá žena, taxíkom sa vydali do domu Kašpárkových, no po necelých 15 minútach so zbalenými kuframi dom opustila.

„V posledných mesiacoch to bol pravý opak idylického manželstva a to, že sa manželia rozídu, už obojstranne riešia právnici,“ potvrdil ďalší zdroj. „Prebehlo tam toľko zla, že šanca na uzmierenie je nulová. Najviac ma prekvapilo, ako Radek ďakoval lekárom za záchranu života jeho lásky. Všetko ale bolo len pre verejnosť,“ dodala blízka osoba.