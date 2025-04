Herečka zo seriálu Sľub SPOMÍNA na HRÔZY socializmu: Mamu mi ODVLIEKLI eštebáci!

Jana Pilzová v seriáli Sľub (Zdroj: psc)

Herečka Jana Pilzová si získala srdcia divákov ako láskavá pani Mária v seriáli Dunaj, k vašim službám. Jej postava však v ôsmej sérii skončila dramaticky – nastúpila do vlaku na transport. Mimo obrazoviek televízie Markíza však dlho nezostala. Naopak, okamžite sa objavila v ďalšom seriálovom hite – v Sľube, kde stvárňuje Janu Andrášovú, mamu Michala a Vlada. Jej seriálovým manželom je Rudo, ktorého hrá známy herec Ivo Gogál.

A zatiaľ čo na televíznych obrazovkách hrá odhodlané ženy, v reálnom živote má za sebou poriadne silný príbeh, ktorý by vystačil na vlastný film. Jana sa totiž v spomienkach vrátila do čias socializmu a otvorene prehovorila o tom, čo všetko zažila jej rodina.

Jana Pilzová v seriáli Sľub (Zdroj: psc)

„Ja mám dosť silné spomienky na to obdobie, pretože my sme síce nechceli, ako sa hovorí, zdrhnúť takým spôsobom ako v seriáli, ale mamka mala po rozvode vzťah s Rakúšanom. Pracovala v chemickom laboratóriu a tam chodil majiteľ nejakej rakúskej fabriky z Viedne a zamilovali sa do seba,“ prezradila v Teleráne herečka.

Vzťah medzi jej mamou a cudzincom však neostal bez následkov. „On si chcel mňa s bratom adoptovať a mamku si chcel zobrať a chceli odísť. To bolo v 80. rokoch. Niekto nás ale udal, že mama má vzťah s kapitalistom, tak mamku chodievali potom k nám domov brať eštébáci a vodili ju na výsluchy. Ten vzťah sa prerušil, lebo on už nesmel k nám pricestovať,“ zaspomínala si Pilzová na chvíle, ktoré by najradšej vymazala z pamäti.



Z dievčaťa, ktoré s obavami sledovalo, ako ich mamu odvážajú na výsluchy, je dnes jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek. Jana Pilzová dokázala, že aj tie najťažšie rany osudu sa dajú premeniť na obdivuhodnú silu – takú, ktorú dnes cítiť z každej jej postavy na televíznej obrazovke.