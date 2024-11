Ráchel po rozchode: Je opäť ZAMILOVANÁ... Frajerku nahradila týmto SLÁVNYM FEŠÁKOM!

(Zdroj: TV Markíza)

Ráchel Karnižová sa do povedomia verejnosti dostala ešte v roku 2021, keď sa stala finalistkou Miss Universe SR. Avšak jej meno sa začalo oveľa viac skloňovať až minulý rok. Najprv kvôli údajnému fyzickému napadnutiu zo strany jej expriateľa, potom vďaka projektom Love Island a Survivor, ktorých sa zúčastnila.

A fanúšikovia boli svedkami aj jej lások, ktoré v priebehu roka vystriedala. Najprv tvorila pár s Claudom Lhoteckým, ktorého spoznala na Love Islande, potom po návrate zo Survivoru priznala vzťah s fitness trénerkou z Česka Dominikou Horákovou. Vzťah dievčatám však dlho nevydržal a začiatkom novembra oznámili rozchod.

Dlho však Ráchel za svojou ex nesmútila. Fotografom českého portálu eXtra.cz sa totiž Slovenku podarilo nafotiť na galavečere Clash of the Stars v spoločnosti známeho českého DJ-a Pufflicka. A bolo evidentné, že k sebe majú bližšie, ako len priatelia. Celý večer si hrkútali a vymieňali si aj horúce bozky. Zdá sa teda, že Ráchel má novú lásku a opäť je to muž. FOTO nájdete TU»