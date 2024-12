Škandalózna hviezdička Ráchel: TAKTO reagujú rodičia na jej kontroverzné VYSTUPOVANIE!

Ráchel Karnižová (Zdroj: TV Markíza)

Ráchel Karnižovú snáď pozná celé Slovensko a aj Česko. Do väčšej pozornosti sa dostala účinkovaním v šou Love Island i Survivor. Niekomu jej správanie prekáža, iní ju zase milujú. Teraz prezradila, ako reagujú na jej vystupovanie jej najbližší. „Ako znášajú tvoji rodičia toto všetko okolo teba? To, že sú kadejaké články a hejty..." opýtal sa jej zvedavý fanúšik.

„Občas sa spýtajú na nejaký článok, ale inak ma nesledujú ani si moc nepozeraju môj IG. Majú úplne iný život ako ja a mimo internetu," prezradila. „Preto ich ani sem nedávam, ale normálne sme v kontakte a navštevujeme sa. Akurát je u mňa môj oco v Bratislave a piatok ideme spolu na východ odkiaľ som," ozrejmila. Ráchel má za sebou celkom turbulentné obdobie.

V novembri vyšlo najavo, že sa s priateľkou Dominikou rozišli. No a prednedávnom vyplávalo na povrch, že frajerku nahradila slávnym fešákom. Na galavečere Clash of the Stars sa objavila v spoločnosti známeho českého DJ-a Pufflicka. A bolo evidentné, že k sebe majú bližšie, ako len priatelia. Celý večer si hrkútali a vymieňali aj horúce bozky.