Rachel Šoltésová je kvôli Let´s Dance pod TLAKOM: Vyčerpanie a stres si vyberajú svoju DAŇ!

Herečka si to predstavovala úplne inak, ale tvrdá realita tanečných tréningov ju zasiahla ako studená sprcha. „Tanečné tréningy sú náročnejšie, ako som čakala. Aj celkovo tanec je oveľa náročnejší, ako to vyzerá. Čo je samozrejme cieľ, urobiť to tak, aby to vyzeralo, že všetko ide ľahko, ale je za tým strašne veľa driny a napnutých svalov, o ktorých možno ani nevieme, že ich máme. Je to naozaj náročné a trávime na tréningoch podstatne viac času, ako som si myslela, že budeme tráviť,“ priznala Rachel otvorene.

Vyčerpanie si však vyberá svoju daň. Na otázku, čo ju prvé napadne, keď sa ráno zobudí a vie, že má tréning so stresom v očiach odpovedala. „Ja sa budím každé ráno o 5.30 s tým, že mi búši srdce od stresu a na nič iné už nemyslím,“ prekvapila svojím priznaním. Náročné tréningy, nočné vstávanie k synovi a práca pred kamerami vytvárajú nebezpečný koktail stresu a únavy.

Napriek všetkým obavám však na parkete predviedla úžasný výkon! So svojím tanečným partnerom si v prvom kole zatancovala rumbu na ikonický hit Rush Rush od Pauly Abdul, ktorá sedela priamo v porote. A reakcie? Jednoznačne povzbudivé! Paula Abdul poďakovala za výber piesne a pochválila ich oboch, že sú nádherní. Tatiana Drexler neskrývala nadšenie a označila výkon za výborný. Ďurovčík dokonca naznačil, že Rachel môže byť vo finále, hoci jej poradil, aby viac pracovala s výrazom. Bude však mať herečka dosť síl zvládnuť toto extrémne tempo?





