Tento PÁR ešte ZAMIEŠA v Let’s Dance karty! Z NEISTEJ ženy DRAČICA tanečného parketu

Let's Dance, 5.kolo, Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh

Ráchel ešte pred spustením šou priznala, že tanec je oveľa náročnejší, ako si myslela. „Tanečné tréningy sú náročnejšie, ako som čakála. Celkovo je to oveľa ťažšie, ako to vyzerá na parkete. Trávime na nich podstatne viac času, ako som si myslela,“ povedala otvorene. Jej počiatočná neistota sa odrážala aj na jej výraze a v treťom kole sa dokonca ocitla v rozstrele. Napriek tomu však zabojovala a napokon šou opustila iná súťažiaca. Z kola na kolo sa z Ráchel stávala čoraz sebavedomejšia tanečníčka a v piatom kole predviedla waltz, ktorý doslova odrovnal porotu!



Tento tanec sa stal jej životným výkonom a priniesol jej nielen standing ovation, ale aj vysoké hodnotenie od poroty. „Ja som taká rada, že sa ľady prelomili a že to bolo také krásne,“ nešetrila chválou Tatiana Drexler. „Ty si podľa mňa spravila najväčší progres, konečne si si to užila,“ pridala sa Nela Pocisková. A to najlepšie? Ján Ďurovčík uznal: „To trvalo! 5 kôl. Už minule som hovoril, že ľadová kráľovná sa roztápa. Ty si bola famózna!“ Napriek tomu, že Ráchel je mamou malého synčeka a natáča denný seriál Sĺub, stíha naplno bojovať o titul kráľovnej tanečného parketu.



Ako to zvláda? „Zvládam. Spýtaj sa môjho muža, či to zvládam. Všetci mi veľmi pomáhajú a hlavne môj muž, ktorý je práve s malým,“ priznala. A keďže jej tanec spôsoboval aj bolesti, svokra jej dokonca pichala injekcie proti bolesti! Z nenápadnej herečky sa postupne stala kráľovná tanečného parketu. A hoci jej niektoré hodnotenia spočiatku nevychádzali podľa predstáv, dnes patrí medzi najväčšie prekvapenia Let’s Dance. Bude táto vytrvalá bojovníčka kráľovnou celého večera? Nechajme sa prekvapiť!

Prehľad vystúpení:

1. kolo - Rumba na "Rush Rush" - 22 bodov

2. kolo - Quickstep na "Wiggle" - 24 bodov

3. kolo - Slowfox na "Let It Go" - 22 bodov

4. kolo - Jive na APT - 25 bodov

5. kolo - Waltz na "My Love" - 36 bodov







