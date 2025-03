V ťažkej váhe to nevyšlo, tak to skúša v nižšej: Slovenský ťažkotonážnik dostane ostrieľaného súpera

Lajos Papp (Zdroj: RFA)

Papp nastúpi do svojho druhého zápasu v poloťažkej váhe, do ktorej prestúpil po poslednej a jeho doposiaľ jedinej prehre s Tomášom Možným. Duel Papp vs. Gladkowicz sa uskutoční 14. marca a vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.

Nová váha, nový človek

Či už zápasil v ťažkej váhe alebo v poloťažkej, Lajos Papp takmer vo všetkých zápasoch ťažil zo svojho wrestlingu a práci na zemi. Všeobecne však patril skôr k menším ťažkým váham, takže nad niektorými súpermi nemal takú silovú prevahu, ako by bolo potrebné. To bol kameň úrazu aj v zápase s Tomášom Možným, ktorému síce v 1. kole preliezol do plného mountu, ale nedokázal ho v ňom ukončiť.

Po prehre v 2. kole na TKO a neúspešnom pokuse stať sa šampiónom RFA sa Lajos Papp rozhodol pre dôležitý kariérny prestup. Rodák z Komárna prestúpil do poloťažkej váhy, ktorej horný limit je 93 kilogramov. V nej má za sebou jeden úspešný zápas, keď Jakuba Kůču zdolal po troch kolách na body.

Súper so skúsenosťami z KSW

Bartlomiej Gladkowicz je od Pappa výrazne skúsenejší a medzi profesionálmi už má za sebou 15 zápasov. Jeden z nich si už odbil aj na pôde RFA, keď na otváracom galavečere WARM UP podľahol Davidovi Hoškovi. Zápas však dospel až do bodového rozhodnutia, pričom jeden z trojice rozhodcov dokonca prisúdil víťazsvo Gladkowiczovi.

Ten sa už v minulosti dvakrát predstavil aj na pôde najprestížnejšej európskej organizácii KSW. Hoci v nej v oboch prípadoch ťahal za kratší koniec, čelil v nej veľmi kvalitným súperom Oumarovi Symu a Damianovi Piwowarczykovi. Po prestupe zo strednej váhy je tak v poloťažkej už naplno aklimatizovaný a v súboji s Pappom rozhodne bude mať čo ukázať.