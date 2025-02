O titul ŠAMPIÓNA prišiel pre tento detail: Čaká ho ODVETA… Toto bude MILIÓNOVÝ zápas!

Václav Sivák (Zdroj: RFA)

Prvá vzájomná konfrontácia Siváka so Záděrom sa uskutočnila na konci kalendárneho roka 2022. Duel mal jednoznačný priebeh od začiatku do konca a jasne v ňom dominoval Václav Sivák, ktorému sa podarilo dostať Záděru aj do počítania. Brutálny high kick však jeho dokázal prežiť a zápas dotiahol do bodového rozhodnutia.

Od tohto duelu však už ubehli vyše dva roky, za ktoré sa toho zmenilo viac než dosť. Záděra zostrelil jednotku najprestížnejšej kickboxerskej organizácie sveta Glory. Medzičasom neotáľal ani Sivák, ktorý priznal, že je z neho nový človek. „Stali sa z nás celkom chlapi. Ja ten šport beriem s väčším rešpektom. Za tie dva roky som mal niekoľko zápasov. Jediný zápas, čo sa mi vybavuje teraz v hlave, je ten v KSW. Ten zápas si cením. Čím viac ľudí ma pozná, tým viac mám aj hejterov,“ povedal Václav Sivák.

Zápasí vo vyššej váhe

Aj keď mal ich prvý zápas jasný priebeh, teraz môže byť všetko inak. Uvedomuje si to aj Sivák, ktorý neplánuje nič podceniť. „Každý ma môže ohroziť, ja to hovorím miliónkrát. Patrik sa pripravuje na tento zápas, dáva do toho všetko. Veľmi sa mi to páči, motivuje ma to a za to mu ďakujem,“ pochválil svojho súpera, ktorý ho núti naďalej dávať do tréningu maximum.

Zároveň Sivák priznal, že dôležitým faktorom môže byť aj váha. Posledné zápasy totiž Záděra zápasil vo vyšších divíziách a dokázal porážať aj týchto súperov. „Patrik zápasí vo väčšej váhe, takže má nejaké bomby, ale moje dovednosti sú na inom leveli,“ doplnil Václav Sivák, ktorý nemá o svojej výhre žiadne pochybosti. Či mu to ale opäť vyjde, zistíme až v piatok 14. marca.