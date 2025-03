RFA je na scéne 3 roky: Čo všetko spravila pre scénu a aká je jej ďalšia cesta?

RFA (Zdroj: RFA)

Kvalita na úkor bizáru

Keď RFA vstupovala na trh, mnohí fanúšikovia jej vyčítali sebavedomé vyjadrenia, že do roka sa stane česko-slovenskou jednotkou. V rozhovore pre portál Šport.sk však povedal, že ide o vyjadrenie, ktoré sa v médiách poriadne poprekrúcalo. Ambícia byť jednotkou tam však rozhodne je a RFA si chce svojich fanúšikov získať predovšetkým kvalitnými zápasmi. „Museli sme sa naučiť veľa, čo sa týka proma, ako sa bližšie dostať k fanúšikom. Zápasníkov sme sa od začiatku nesnažili tlačiť do niečoho umelého. To je možno to, čo niekto rád vidí,“ povedal promotér Boris Marhanský.

Ten reagoval na to, že bojovníci RFA nie sú propagovaní v takej veľkej miere. „Dnešná doba bizáru, ľudia majú radi konflikty - toto vzbudzuje pozornosť. My chceme radšej, nech ten zážitok pre fanúšika aby bol stopercentný a nebudeme chalanov teraz tlačiť do niečoho, aby teraz museli na seba niečo povedať alebo strčiť sa. Následok je, že o tom hovorí menej ľudí, ale tie zápasy sú skvelé. Je to ťažšia cesta a dlhšie trvá, ale verím tomu, že kvalitou si všetkých tých ľudí prilákame,“ doplnil šéf organizácie RFA.

Skvelá príležitosť pre českých a slovenských bojovníkov

Počas troch rokov existencie organizácie sme videli množstvo turnajov, na ktorých drvivá väčšina zápasníkov bola zo Slovenska a z Česka. „RFA priniesla pre scénu bojových športov veľmi veľa. Keď si pozriete naše karty, tak dávame príležitosť hlavne česko-slovenským zápasníkom,“ poukázal Marhanský.

Organizácia zároveň dáva možnosť začínajúcim bojovníkom ukázať sa pred celou scénou. „Dohodli sme sa s viacerými klubmi, kde vyťahujeme tých najlepších amatérov, ktorí prechádzajú do profi sveta. Pre scénu bojových športov a pre zápasníkov to prinieslo veľa, pretože sa im zlepšili podmienky. Predtým, než sme vstúpili na trh, tak chalani veľakrát za ťažké zápasy dostávali 200, 300 eur. Dnes je to niekde úplne inde,“ vyhlásil promotér organizácie RFA.