Najväčšia akvizícia v histórii organizácie! TENTO známy bojovník mieri do RFA

David Dvořák (Zdroj: Instagram DD)

BRATISLAVA - Český MMA bojovník David “Undertaker” Dvořák mal ešte donedávna namierené medzi najlepšiu desiatku UFC v mušej váhe. Do organizácie totiž vstúpil tromi víťazstvami a začal dostávať súperov z najužšej špičky sveta. Vzápätí však nabehol na vlnu troch prehier a trochu aj doplatil na krutosť sveta bojových umení.

Po odchode z UFC však nehodil flintu do žita a česko-slovenskí fanúšikovia uvidia Dvořáka opäť v akcii. Druhý najlepší český zápasník naprieč všetkými váhovými kategóriami zamieril do RFA, kde ho bude čakať debut 22. marca na RFA 21 v Sosnowci.

UFC vie byť niekedy veľmi kruté

David Dvořák zápasí v mušej váhe, teda v tej najnižšej možnej, v akej môžu chlapi zápasiť. Pozornosť však primárne zvyknú priťahovať iné váhové kategórie a UFC nedisponuje obzvlášť veľkým množstvom flyweight zápasníkov. Hoci Davidova angličtina je na solídnej úrovni, bojovníci zo strednej a východnej Európy to majú v Amerike veľmi náročné.

Tieto dva dôležité faktory rozhodne nehrali v prospech Dvořáka, ktorý keď nabehol na vlnu 3 prehier v rade, dostal za súpera hviezdneho Tatsura Tairu, proti ktorému mal byť výrazným outsiderom. Dvořák však zrušil zápas a aj keď sa mu toto stalo v organizácii prvýkrát, už ďalšiu šancu nedostal.

Najväčšia hviezda RFA

RFA tak má nového najlepšieho bojovníka naprieč všetkými váhovými kategóriami. Niekdajšia dvanásta najlepšia mušia váha sveta si odbije svoj debut v Poľsku. „Som späť. Môj dlho očakávaný návrat do MMA je tu. Konečne! Veľmi sa na to teším. Kde sa ten zápas odohrá? Bude to 22. marec na akci RFA v poľskom Sosnowci,“ povedal David Dvořák pred jeho MMA debutom. Vstupenky na RFA 21 si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE.