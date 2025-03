NEČAKANÁ správa 10 dní pred zápasom: Bojovník PRIŠIEL o súpera... TOTO bude jeho náhrada?!

Michal Glos (Zdroj: RFA)

Ako jediný z karty však nemá súpera, čo by sa mohlo onedlho zmeniť. Pacheca totiž vyzval Michal Glos, ktorý mal na tom istom turnaji pôvodne zápasiť proti Michalovi Plesníkovi. Organizácia zverejnila Glosovu výzvu na svojom profile na sociálnych sieťach, takže s veľkou pravdepodobnosťou aj duel Pacheco vs. Glos uvidíme.

Veľký hmotnostný rozdiel?

Čo sa týka skúseností alebo rebríčkového postavenia, Pacheco by bol obrovským favoritom. Brazílsky bojovník však primárne zápasí v ľahkej váhe do 70 kilogramov, zatiaľ čo Michal Glos predovšetkým v strednej váhe do 84 kg. Ak by aj k ich vzájomnému zápasu došlo, museli by sa obaja bojovníci stretnúť niekde medzi.

Glos však s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chcieť zápasiť vo welterovej váhe, do ktorej do 10 dní neschudne. Ako jediné logické riešenie teda prichádza dohodnutá váha medzi welterom a middleweight. To navrhuje aj samotný Michal Glos. Organizácia RFA zverejnila video na svojom Instagrame, v ktorom vyzval Pacheca.

„Chcel by som nadviazať na to, že mi vypadol súper na najbližší event v Bratislave. Videl som takisto, že Jairo Pacheco nemá súpera na zápas. Tým pádom by som si s ním rád pozápasil, pokiaľ by bolo možné v catchweight váhe na tomto turnaji,“ povedal slovenský grappler. Ak by teda k zápasu došlo, Pacheco by ho zobral o dve váhové kategórie vyššie, než je zvyknutý.