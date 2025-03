Jakab Rakovská bude MODEROVAŤ Let's Dance: Prvé pocity a... Fíha, aký detail prezradila!

Let's Dance párty - Anička Jakab Rakovská (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nečakala to ani ona sama! Anna Jakab Rakovská sa vracia do tej istej rieky! Nie však ako tanečníčka, ale ako moderátorka šou Let's Dance. Sekundovať jej bude kolegyňa a kamarátka Janka Kovalčiková.

„Veľmi ma to prekvapilo, ale aj potešilo… podvedome som si chcela ešte niečo z toho Let's Dance užiť,“ priznala herečka a dodala, že ani nerozmýšľala nad tým, či by to zobrala v prípade, ak by spolumoderátorkou nebola Janka Kovalčiková. Prišlo to nejak automaticky. „Teším sa na tých ľudí, je to pre ma familiárne prostredie, súťažiaci sú moji kamaráti, mnohých tanečníkov poznám z minulého roku, je to desať nedelí, zbehne to ako voda… takže ja to beriem ako taký bonus, preto ani strach a tréma nie je.“

Prečítajte si tiež Jana Kovalčíková bude MODEROVAŤ Let's Dance: Opatrné slová pred veľkolepým štartom Aj keď sa zdá, že moderovanie je spontánne a improvizované, nie je to vôbec tak. Šou má pevný scenár, ktorý sa treba naučiť. „Práve preto, že sa poznáme z účinkujúcimi, tak to pre nás nebude problém.“ Našli sa však aj takí diváci, ktorí po oznámení mien moderátoriek neboli príliš nadšení a toto rozhodnutie televízie okamžite zhejtovali. Dotkli sa Aničky negatívne reakcie a komentáre? Herečka otvorene nielen o tom, ako zvláda kritiku, ale aj o tom, ako to vlastne v tanečnej šou bude s moderovaním a rozdelením pozícií fungovať. Nestačí si však pozrieť video, treba sledovať aj šou Let's Dance v nedeľu o 20.30 na Markíze.



Jakab Rakovská bude MODEROVAŤ Lets Dance: Prvé pocity a... Fíha, aký detail prezradila! (Zdroj: NaJa/TH)