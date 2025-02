Jana Kovalčíková bude MODEROVAŤ Let's Dance: Opatrné slová pred veľkolepým štartom

Let's Dance párty (Zdroj: Ján Zemiar)

Janka Kovalčiková v Let´s Dance v roku 2023 hviezdila na parkete a bola naozaj skvelou tanečníčkou. Nie náhodou sa s tanečníkom Vilémom Šírom stala kráľovnou tanečného parketu. V tanečnej šou sa Janka objaví aj v desiatej sérii, ale tentokrát spolu s Annou Jakab Rakovskou obsadí moderátorský post. Zvíťazila v nej túžba spoznávať nové veci a posúvať svoje hranice, i keď je to veľká výzva, pretože moderátori minulých ročníkov nastavili vysokú latku kvality.

Asi mesiac jej preto trvalo, kým prikývla na ponuku moderovať Let´s Dance. Nikdy totiž takúto veľkú šou nemoderovala a práve z toho panovali obavy. „Toto je naozaj veľkolepá šou a ja som v prvom rade herečka a pevne verím, že to tak bude aj brané,“ prezradila herečka. Avšak po tom, čo uzreli svetlo sveta mená novej moderátorskej dvojice, sa na Janku a Aničku spustila vlna kritiky. „Snažila som sa to zvládnuť, prežiť a nečítať si to… Človeka to zamrzí, ale treba ísť ďalej,“ hovorí Kovalčiková s tým, že rada prijíma iba konštruktívnu kritiku. Na prvý priamy prenos sa teda poctivo pripravuje, už si bola pozrieť aj tréningy tanečných párov a už pred štartom sa snaží navnímať atmosféru blížiacej sa šou. A i keď tanečníkom na základe vlastných skúseností nič neradí, sama si v istých veciach rada nechá poradiť. A sú veci, do ktorých odborníkom v štábe vôbec nekafre...

Jana Kovalčíková bude MODEROVAŤ Let's Dance: Opatrné slová pred veľkolepým štartom (Zdroj: NaJa/TH)