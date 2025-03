Herečky v úlohe moderátoriek Let’s Dance: Diváci ich NEPRIJALI! Krok vedľa, vyčítajú Markíze

Moderátorky jubilejnej 10. série tanečnej šou Let’s Dance, herečky Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčíková. (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Jubilejná 10. séria obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance priniesla nečakané zmeny. Moderátorského žezla sa po rokoch ujali herečky Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, ktoré v minulosti na parkete predviedli skvelé tanečné výkony. No diváci majú jasno – čo im išlo ako tanečníčkam, nezvládajú až tak dobre ako moderátorky.

Po druhej odvysielanej časti sa kritika na ich výkon len znásobila. Fanúšikovia sa zhodujú, že moderovanie im nejde, chýbajú im pohotové reakcie, energia aj vtip. Mnohí dokonca tvrdia, že výmena Adely a Viktora Vinczeovcov bola obrovským krokom vedľa.



Po odvysielaní druhého kola zaplavila sociálne siete vlna kritiky. Diváci sú z výkonu nových moderátoriek sklamaní a majú pocit, že to, čo robilo Let’s Dance šou plnú šarmu, vtipu a noblesy, je preč. „Ja som myslela, že Kovalčíková tam odpadne... nie najšťastnejšia voľba moderátorov,“ napísala jedna z diváčok, ktorá svojím vyjadrením narážala na druhé kolo tanečnej šou, kde Kovalčíková spovedala súťažiacich priamo na tanečnom parkete. „Vymeniť Adelu s Viktorom bol poriadny krok vedľa... sú skvelé herečky, ale ako moderátorky sú neskúsené, nemajú iskru a obávam sa, že to zníži sledovanosť,“ znie ďalší z komentárov.



2. kolo Let's Dance. Na snímke Janka Kovalčiková (Zdroj: TV Markíza)

2. kolo Let's Dance. Na snímke Anna Jakab Rakovská (Zdroj: TV Markíza)

„To čo má na sebe? Veď to je dedinský ples v 90. rokoch.“

Zobraziť galériu (26) 1. kolo Let's Dance. Na snímke moderátorky Jana Kovalčiková, Anna Jakab Rakovská (Zdroj: Ján Zemiar)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

K téme sa vyjadrila aj bývalá moderátorka televízie Markíza a neskôr RTVS Anna Ghannamová, ktorá to zhodnotila stručne, no výstižne:Zdá sa, že diváci s ňou úplne súhlasia, pretože kritické komentáre stále pribúdajú. Niektorí tvrdia, že pôsobenie Kovalčíkovej pred kamerou je až detinské a že sa nedá porovnať s profesionálnymi moderátormi, iní sa obávajú, že táto zmena môže mať negatívny dopad na sledovanosť.Ak by si však niekto myslel, že diváci budú riešiť len moderátorský výkon, tak sa mýlil. Ďalšia vlna kritiky prišla na styling oboch dám. Mnohí sa pýtajú, kto ich oblieka, pretože podľa nich výsledok vyzerá katastrofálne.píše jedna z diváčok. A nie je jediná.Ďalší diváci si uťahujú z Kovalčíkovej šiat:Zdá sa, že televízia Markíza siahla po veľkej zmene, ktorá však nesadla každému. Niektorí diváci majú totiž jasno – moderátorská dvojica sa neosvedčila a ich styling je ďalšou ranou pre celkový dojem šou. Otázkou nateraz zostáva, či si Janka a Anička dokážu v ďalších kolách nakloniť na svoju stranu divákov, alebo budú musieť čeliť ešte tvrdšej kritike.