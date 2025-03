V Dueli súťažila Eva s IQ vyšším ako mal Einstein: Mareša pobavil dôvod, prečo išla do šou Farma

Moderátor vedomostnej súťaže Duel Gregor Mareš. (Zdroj: STVR)

Najnovšie sa k tejto nečakanej účasti vyjadril aj moderátor Gregor Mareš, ktorého obzvlášť pobavil Evkin dôvod, prečo sa na Farmu prihlásila. „To, že sa Eva prihlásila do Farmy, bolo pre mňa prekvapenie. Ale ona mi to vysvetľovala, že to bolo preto, lebo má rada ekologické projekty a tam v tom videla zmysel o tých ekologických projektoch rozprávať. Lenže to nie je šou o ekologických projektoch, to je úplne iná šou,“ smial sa Mareš.



Ewa na Farme príliš dlho nepobudla (Zdroj: TV Markíza)

Jej pobyt na statku však nedopadol podľa predstáv. Život medzi súťažiacimi bol pre Evu psychicky vyčerpávajúci a napokon po konflikte so súperom zo šou odstúpila. Ukázalo sa, že v drsnej realite Farmy nestačí len inteligencia, ale aj pevné nervy a schopnosť zvládať konflikty.

Obľúbená vedomostná relácia Duel odštartovala rok 2025 s Duelom šampiónov. Celkovo 32 úspešných hráčov sa opäť postavilo pred televízne kamery, aby si navzájom zmerali sily a súťažili o titul šampióna pre rok 2025. Po napínavých podvečerných dueloch sa 8 najlepších hráčov dostane do štvrťfinále, ktoré uvidia diváci už v nedeľu o 20.30 na Jednotke.

