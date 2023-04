Superinteligentná Eva z Farmy opäť na obrazovkách: Hviezdila v jojkárskom Riskuj... Totálne POHORELA!

BRATISLAVA - Eva Schwardy opäť hviezdila na televíznych obrazovkách. Tentoraz si po Farme vybrala vedomostnú súťaž Riskuj... V ktorej totálne pohorela. Aj keď sa prezentuje ako superinteligentná a IQ má väčšie ako väčšina ľudí, v šou jej to celkom nevyšlo.

Nie je to tak dávno, čo sa 49-ročná biologička Eva Schwardy objavila v markizáckej šou Farma. Niektorým divákom už bola známa z vedomostnej súťaže Duel, ale na statku sa ukázala v celkom inom svetle - horšom. Jej meno sprevádzali samé potýčky a problémy s jej farmárskymi kolegami a do kolektívu vôbec nezapadla. Všetko nakoniec vyvrcholilo Eviným radikálnym odchodom.

„Súťažiaca Eva Schwardy opustí reality šou Farma po situácii, ktorej vyvrcholením bol nešťastný incident, za ktorý sa farmárom ospravedlnila. Eva na Farme zažívala viaceré ťažké chvíle, keďže farmári jej nedávali priestor na realizáciu vynálezov, na ktorých jej veľmi záležalo. Po jej skratovom správaní, ktorému predchádzali mnohé nezhody s farmármi, sa po vzájomnej dohode s produkciou rozhodlo, že v súťaži nebude pokračovať,” oznámila v tom čase svoje stanovisko na sociálnej sieti televízia Markíza.

Galéria fotiek (8) Ewa si najviac rozumela s chlpáčom Dibukom

Zdroj: TV Markíza

Rodáčka z Košíc sa nikdy netajila tým, že je vysoko inteligentná, múdra či sčítaná. A práve preto jej učarovali vedomostné súťaže. Ako sme už spomenuli, v minulosti sa objavila vo verejnoprávnej šou Duel, kde sa jej darilo. No a tentoraz zavítala na obrazovky televízie Joj do súťaže Riskuj. V najnovšej epizóde sa postavila proti dvom silným súperom, ktorí rovnako prahli po výhre. Nuž, ale len jeden z nich mohol vyhrať.

Jej hra bola ako na horskej dráhe, raz dolu a raz hore. Zo začiatku to s ňou nevyzeralo ružovo a jej displej ukazoval -40 eur, zatiaľ čo ostatní súťažiaci boli výrazne v pluse. Vyzerá to tak, že Eva nemala svoj deň a niektoré otázky jej proste nesadli. Aj keď svoje skóre neskôr dorovnala a pri jej mene po niekoľkých kolách svietila "tisícka", osudným sa pre ňu stalo finále. Totálne v ňom pohorela!

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV JOJ

Stavila na istotu, ale tentokrát jej to nevyšlo. Na poslednú otázku odpovedala nesprávne a na jej účte ostalo prekvapivých 10 eur. Mnohí by možno po jej sebaprezentácii čakali, že to bude práve ona, čo si domov odnesie veľkú finančnú odmenu, ale žiaľ, z tejto vedomostnej súťaže odišla sklamaná.