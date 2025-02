Známe krásky v spoločnosti: Markizáčka ako DISKOGUĽA a... Och, to je zlaté!

Prvý event známej vlasovej značky (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa konala veľkolepá akcia predstavenia známych vlasových doplnkov. Nenechali si ju ujsť známe krásky, ktoré sa do spoločnosti poriadne vymódili.

Včera sa konala prvá akcia známej vlasovej značky, ktorá bola naozaj očarujúca. Doslova lahodiaca pre oko človeka. Všetko bolo dokonalé a ružové - pre ženy ako stvorené. Samozrejme, na podujatí nechýbali známe slovenské krásky, ktoré nič nenechali na náhodu a do spoločnosti sa patrične vymódili. Dresscode bol pink cocktail a známe tváre tak museli zaloviť vo svojich šatníkoch alebo obchodoch po ružovom kúsku.

Mikrofón mala pod palcom moderátorka Barbora Krajčírová, ktorá večerom sprevádzala a celkovú atmosféru dotváral saxofonista. Do priestorov bratislavskej reštaurácie zavítali napríklad exfarmárky Jana Hrmová a Lula Almaksus, influencerka Karolina Shawty, Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová, moderátorka Janka Slačková či bývalá priateľka rapera Separa, Cynthia Tóthová. A práve hnedovláska sa maznala so psíkom, ktorého si požičala od influencerky Tatiany Žídekovej. Och, to je zlaté.

Cynthia Tóthová (Zdroj: Ján Zemiar)

Markizácka víťazka šou Love Island je na roztrhanie. V stredu totiž bola na opening párty Let's Dance a na druhý deň na spomínanej akcii vlasovej značky. Oba dni bola neprehliadnuteľná. Zvolila totiž šaty à la diskoguľa. Veď pozrite. Prehliadku ružových outfitov si môžete pozrieť v galérii.

Kristína Víglaská (Zdroj: Ján Zemiar)