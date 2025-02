HOROROVÝ zážitok dcéry (31) Richarda Müllera: Zachránila ženu pred agresorom... Použila TENTO TRIK!

(Zdroj: Instagram EM)

Všetko sa odohralo v Paríži. Ema sa práve vracala z behu a pri prechode cez most si všimla mladú ženu v spoločnosti muža. Stáli pri sebe blízko a zdalo sa jej, že niečo nie je v poriadku. Nebola si však istá. „Nevedela som hneď, či si robím paranoju, či tá baba sa fakt bojí alebo majú len prvé rande,“ opísala svoje pocity na videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram.

Rozhodla sa preto dvojicu nenápadne sledovať. Vrátila sa späť, tvárila sa, že si chce odfotiť Eiffelovku a zatiaľ sa snažila zachytiť ich rozhovor. A ten ju uistil v tom, že jej intuícia bola správna - muž sa správal agresívne a od ženy si pýtal peniaze. Ema sa preto rozhodla zakročiť. Využila na to trik, o ktorom sa kedysi niekde dopočula.

Ema Müllerová a Soňa Müllerová (Zdroj: Instagram EM)

Tvárila sa, že ženu pozná. „Ja som ju len zobrala do náručia a spustila: Čau, dlho sme sa nevideli, kam ideš?“ opísala Ema s tým, že žena sa príbehu okamžite chytila a odpovedala, že má namierené na jógu, na ktorej sa "kedysi zoznámili". Muž v tom momente začal byť agresívny aj voči Eme, no ona sa nezľakla a ženu odprevadila do bezpečia.

„Počúvaj, obidve sme sa triasli a ona, že: Ja som sa ho už nevedela 10 minút zbaviť a bol horší a horší,“ opísala situáciu influencerka, ktorá sa takýmto spôsobom rozhodla šíriť osvetu. „Počúvajme náš šiesty zmysel, objímam ťa, dávaj si na seba pozor,“ dodala.