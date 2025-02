Let's Dance PÁRTY: Odhalené podprsenky aj nohavičky, aj Sisine odviazané tance... KUK pod sukňu!

Let's Dance párty (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V stredu večer sa v jednom z podnikov v centre Bratislavy konala veľká párty pri príležitosti predstavenia tanečných párov a 4. porotcu markizáckeho Let's Dance. A pozvanie do spoločnosti okrem účinkujúcich prijalo aj mnoho ďalších známych tvárí. Niektoré z nich pútali pozornosť skutočne odvážnymi outfitmi, no a Sklovská zas odvážnymi tancami... KUK pod sukňu!

Už v nedeľu na obrazovkách Markízy odštartuje nový ročník obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. A televízia pri tejto príležitosti usporiadala v stredu v centre mesta veľkolepú párty. Oficiálne na nej predstavila tanečné páry, nové moderátorky Janku Kovalčíkovú a Aničku Jakab Rakovskú, aj špeciálnu porotkyňu, ktorá sa objaví v úvodnom kole - tou je Paula Abdul.

No okrem účinkujúcich prijali pozvanie do spoločnosti aj ďalšie známe osobnosti a hviezdy markizáckych obrazoviek. Všetci sa obliekli do krásnych a pútavých outfitov, ako sa na veľkolepú párty patrí... No niektoré z nich stavili na odvážnejšie kúsky, ako iné. K tým patrili bývalé farmárky Beáta Bejba Rusnáková a Lucia Mokráňová.

Zatiaľ čo jedna si do spoločnosti obliekla čierne sieťované tričko, ktoré odhalilo jej podprsenku a doplnila ho háčkovanou sukňou, druhá si dala sieťované rovno celé šaty. Nude kúsok posiaty trblietajúcimi sa kamienkami, doplnila čiernou podprsenkou a väčšími nohavičkami. Tie síce čo-to zahalili, no veľa priestoru na predstavivosť nenechali.

Zdá sa, že párty to bola naozaj vydarená. Svedčia o tom zábery z tanečného parketu, ktoré zachytávajú rozvášnenú Sisu Sklovskú vo víre tanca. Hudbou sa nechala unášať natoľko, že v jednom momente ukázala spod sukne celý svoj zadok. Veď pozrite sami!

