Americká HVIEZDA Let's Dance je už na Slovensku: Aha, kto ju bol vyzdvihnúť na LETISKU!

Už v nedeľu na obrazovkách televízie Markíza odštartuje nová séria tanečnej šou Let's Dance. Okrem zmeny na postoch moderátorov, sa zmenilo aj zloženie poroty. Adelu Vinczeovú na stoličke vymení Adam Bardy. No a na 4. kresle sa, podobne ako minulý rok, budú známe tváre striedať. No televízia plánuje 10. sériu odštartovať veľkolepo.

Už niekoľko dní pred odhalením mena prvého špeciálneho porotcu avizovala, že pôjde o zahraničnú hviezdu. Emotikonmi naznačovala, že pôjde o ženu z USA, ktorá spieva. „Na štvrtej porotcovskej stoličke bude sedieť známa osoba, ktorá má hviezdu na Hollywoodskom chodníku od roku 1991,“ informovala televízia. No a na stredajšej Let's Dance párty odhalila meno.

Špeciálnym porotcom 1. kola Let's Dance bude Paula Abdul. No a v týchto chvíľach sa už nachádza na Slovensku. Prezradil to producent Jaro Slávik, ktorý ju bol osobne vyzdvihnúť na letisku. „Stretnutie so svojim idolom neskoro večer na letisku. Legendárna Paula Abdul. Sledujte v nedeľu TV Markíza a prvú epizódu Let's Dance,“ napísal k spoločnej fotke.

Kto je Paula Abdul (62)?

Je to americká speváčka, tanečnica a choreografka, známa aj ako porotkyňa americkej súťaže American Idol, kde začala pôsobiť v roku 2002. Jej tanečný talent objavil choreograf a obsadil ju do niekoľkých videoklipov ako What Have You Done for Me Lately. Neskôr začala pôsobiť ako speváčka a veľké úspechy zaznamenala koncom 80. a začiatkom 90. rokov.