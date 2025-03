Americká HVIEZDA v Let's Dance nie je jediným prekvapením: Dôležití muži o tom, čo sa ešte chystá

Pepe Majeský, Michal Borec (Zdroj: Ján Zemiar)

Let's Dance je veľkolepá šou, ktorá zakaždým prekoná aj tie najväčšie očakávania. O diváckej priazni svedčí aj to, že Markíza sa vrhla už do desiatej série, ktorá odštartuje túto nedeľu. „Ja myslím, že už len pretancovať sa do 10. série je proste super, lebo tá šou má kredit a diváci ju radi pozerajú a samozrejme, že mám pripravených kopec noviniek…“ s nadšením hovorí režisér Pepe Majeský, ktorý má na svojom konte množstvo veľkolepých šou. „Špeciálny hosť, ktorý príde, je obrovská pecka, mám priravené nové témy v jednotlivých kolách, máme špeciálne čísla… bude toho hromada, aby to zaujalo a znova zabavilo,“ hovorí režisér Pepe Majeský a odpovedá aj na otázku, kto podľa neho zabaví najviac.

Štartu šou sa nevie dočkať ani riaditeľ Centra marketingu Michal Borec, ktorý si s netrpezlivou zvedavosťou pozrel videá z tréningov. „Musím povedať, že je tam široká paleta výkonov,“ prezrádza s presvedčením, že to bude zaujímavé. „Sú tam účinkujúci, ktorým je tanec prirodzený, ľahko sa učia a ľahko sa posúvajú dopredu a sú tam aj takí, ktorí možno potrebujú viac si to vydrieť, ale chceli zažiť to dobrodružstvo, chceli sami seba vyzvať... Ten program nie je len o zábave, ale aj o prekonaní samého seba,“ uzavrel Michal Borec.

Aj keď mnohé známe tváre by sa aj potrhali, aby mohli byť súčasťou tohto projektu a mohli sa zvŕtať na pódiu po boku tých najlepších tanečníkov z celého Slovenska aj Česka, nie je vždy ľahké získať ich v danom termíne. „Je to ťažké každý rok a každý rok si hovorím - ešte kto? Ale potom keď sa do toho vrhnem a zapnem celé motory, tak ono to vlastne ťažké nie je,“ tvrdí režisér a dodáva, že najväčším vyzývateľom je časová flexibilita či iné zádrhely. „Ako prípad Zuzky Mauréry, ktorú lámem dva roky, ale raz to bolo koleno, raz je to filmovačka, ale ja viem, že to Let's Dance má rada a chce tam byť,“ vysvetľuje Pepe a prezradí aj to, ako to bolo v prípade cyklistu Sagana. Každopádne sa podarilo aj v desiatej sérii vyskladať zaujímavú zostavu celebrít a je sa na čo tešiť. Už v nedeľu o 20.30 na Markíze.

Americká HVIEZDA v Let's Dance nie je jediným prekvapením: Dôležití muži o tom, čo sa ešte chystá (Zdroj: NaJa/TH)