TOTO je 4. porotca Let's Dance: Markíza zlákala AMERICKÚ HVIEZDU!

Porota (Zdroj: Ján Zemiar)

Let's Dance začína už v nedeľu 2. marca. Diváci sa môžu pripraviť na nezabudnuteľnú tanečnú šou, ktorá vás rozhýbe aj pred obrazovkami. Program si prešiel istými zmenami. Menili sa moderátori. O atmosféru sa tentokrát budú starať Janka Kovalčíková a Anička Jakab Rakovská. Post tretieho porotcu obsadil herec Adam Bardy. Televízia si však pre divákov, ako obvykle, pripravila aj prekvapenie.

Na stoličke 4. porotcu, sa známe tváre budú, rovnako ako minulý rok, striedať. Na sociálnych sieťach modrožltej televízie začali ľudia diskutovať, kto by mohol tanečné výkony hodnotiť túto nedeľu. Najprv mali fanúšikovia tanečnej šou uhádnuť meno podľa smajlíkov. Komentáre boli rôzne, spomínali sa napríklad Natalia Oreiro, Vanda Poláková či Jorge Gonzalez. O niekoľko dní neskôr dala Markíza lepšiu nápovedu.

„Na štvrtej porotcovskej stoličke bude sedieť známa osoba, ktorá ma hviezdu na Hollywoodskom chodníku od roku 1991," znel popis. A tu ľudia začali písať: Liza Minelli, Sophia Loren, Gloria Estefan či Paula Abdul. No a tí, ktorí tipovali poslednú menovanú mali pravdu! Štvrtým porotcom 1. kola sa stáva speváčka Paula Abdul. Predstavili ju práve na spomínanej tlačovej konferencii.

(Zdroj: SITA)

Kto je Paula Abdul (62)?

Je to americká speváčka, tanečnica a choreografka, známa aj ako porotkyňa americkej súťaže American Idol, kde začala pôsobiť v roku 2002. Jej tanečný talent objavil choreograf a obsadil ju do niekoľkých videoklipov ako What Have You Done for Me Lately. Neskôr začala pôsobiť ako speváčka a veľké úspechy zaznamenala koncom 80. a začiatkom 90. rokov.