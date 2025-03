Predstavenie parfému. Na snímke Alexandra Orviská (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská nepatrí k ženám, ktoré by obsedeli doma na zadku. Saša žije na striedačku za veľkou mlákou a na Slovensku a prezradila, že to rozhodne nie je jej konečná destinácia!

Alexandra Orviská je dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou jojkárskej relácie Top star. Ten síce moderátorka nakrúca na Slovensku, doma je však celkom inde. „Ja by som povedala, že žijem v celom svete momentálne, pretože ma chytila nejaká múza, že musím stále cestovať. Takže delím to medzi New Yorkom, Prešovom, kde žije môj manžel, Bratislavou a svetom ako takým,“ prezrádza Saša, ktorá priznáva, že doma na zadku rozhodne neobsedí.

S manželom hokejistom Jaroslavom Janusom, s ktorým má syna Jonatána, tak musia zvládať vzťah na diaľku, moderátorka si z toho však ťažkú hlavu nerobí. „Myslím, že spolu trávime celkom dosť času a možno je to niekedy príjemné, že tí partneri si nejdú na nervy a zažívajú aj iné veci vo svojich životoch, o ktoré a potom spoločne delia, takže je to také zaujímavé.“

Alexandra je aj mamou dcéry Viki, ktorú má z predošlého vzťahu s bubeníkom Martinom Valihorom. Tá už nejaký čas žije v New Yorku, je však otvorenou otázkou, či tam zostane natrvalo. Isté však je, že moderátorka sa v Amerike zdržiava veľmi rada a pred rovnakou otázkou vlastne stojí aj ona sama. „Ja som nad tým veľmi premýšľala. My už sme tam teraz takmer stále 4,5 roka. Mylím, že príde aj čas, kedy si poviem, že teraz chcem chvíľu vydýchnuť a určite to nebude na Slovensku, ale niekde pri mori,“ prezrádza so smiechom Saša. To, kde sa sexi moderátorka napokon rozhodne ostať, je vo hviezdach, no z jej cestovateľského denníka nasledujúcich týždňov vám padne sánka! Dokonca prezradila, v čom sa pri cestovaní neváha poriadne buchnúť po vrecku!

Orviská už roky lieta po celom svete, no manžel je v Prešove: Odíde zo Slovenska NADOBRO?! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)