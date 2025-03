Peter Nagy v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

BRATISLAVA - Peter Nagy prezradil historku z minulosti! Aj toto stáva, keď človeku stúpne sláva do hlavy...

Peter Nagy je už legendou. Začínal už na strednej škole a mal sedemnásť rokov, keď v štúdiu nahral prvé piesne. Prvé koncertné kroky absolvoval v kapelách Profily, Fultura a v skupine Karla Witza, s ktorou nahral v lete 1982 svoj prvý hit Profesor Indigo. Dá sa povedať, že pesnička odštartovala jeho raketovú kariéru. V novembri 1983 založil skupinu Indigo a za rok 1984 získal v ankete Zlatý slávik druhé miesto, za rok 1985 bol zlatý. Okrem zlatého má Peter Nagy aj troch strieborných slávikov. Odvtedy bol Petera Nagy na výslní stále a darí sa mu aj dnes.

V relácii Sieň slávy spomínal na obdobie, kedy boli takpovediac 'na koni' a v Karlových Varoch rozbili kompletne celú izbu:hovorí Peter s tým, že to potom dostávali od fanúšikov.priznáva a popisuje situáciu do detailov... Skončilo to zásahom polície a rozhodnutím vedenia hotela. Vypočute si príhodu vo videu a nezabudnite si pozrieť aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Hosťami Petra Nagya budú členovia kapely Indigo, Maroš Kramár a Zuzana Smatanová.

Peter Nagy v Česku ZDEMOLOVAL hotelovú izbu: Posteľ rozbitá a stena... ZÁKAZ vstupu! (Zdroj: STVR)