Predstavenie parfému. Na snímke Veronika Vágnerová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nová sexi vôňa, ktorú by mala mať každá žena! Tak by sa dal opísať nový parfum známej švédskej značky, ktorého predstavenie neušlo ani Veronike Vagnerovej.

Bývalá miss Slovensko Veronika Vágnerová získala titul krásy v roku 2007, no aj po rokoch svojou krásou vyráža dych. Inak tomu nebolo ani na predstavení nového parfumu Love Potion Cherry on Top známej švédskej značky, kde pôsobila akoby zastavila čas. Čo je tajomstvo jej krásy? „Veľa sa starám o seba a svoje zdravie, ale samozrejme ja aj podporujem skrášľovacie procedúry,“ prezrádza Veronika, ktorá sa zákrokmi plastických chirurgov netají. Na akcii sa dokonca pochválila novými perami. „Mám nové pery. Ja nie som človek, ktorý niečo tají, hlavne v týchto procedúrach. Ja sa snažím ženám ukázať, že aj takto sa to dá a oni sa samé rozhodnú, či to je pre nich v poriadku,“ dodáva Veronika, ktorá nedá dopustiť ani na zdravú životosprávu, pohyb, dostatok spánku a kvalitnú kozmetiku, v ktorej prím hrajú najmä oleje. „Či už sú na telo, na vlasy alebo na tvár, milujem sa mastiť olejmi a hladkať, robí mi to naozaj dobre.“

Nová vôňa značky Oriflame Love Potion Cherry on top je zmesou šťavnatých čerešní a čokoládových praliniek, ktoré vyvolávajú priam afrodiziakálne pocity. A zdá sa, že vôňa omámila aj samotnú Veroniku. „Čerešne mám veľmi rada... Čokoládu skôr ako parfum ako by som ju jedla, nie som vôbec čokoládový typ,“ dodáva sexi brunetka, ktorá sa pýši dokonalými krivkami, ktoré sú poctivo vydreté. O čo sa však aktuálne stará viac, je jej duševné zdravie. Bývalá Miss totiž priznala nemalé zdravotné problémy!

Sexica Vagnerová predviedla nové PERY a zvážnela: Desivá diagnóza viedla k psychickým problémom! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)