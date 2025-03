JE SKVELÁ! Táňa Pauhofová si prevzala sošku Českého leva: Odkaz Slovákom

Táňa Pauofová pri preberaní ocenenia Český lev (Zdroj: reprofoto)

PRAHA - V sobotu večer sa koná slávnostné odovzdávanie cien Český lev. V pražskom Rudolfine to praská vo švíkoch.

Herečka Táňa Pauhofová premenila svoju nomináciu na Českého leva a za rolu rozhlasovej novinárky Věry Šťovíčkovej z filmu Vlny si prevzala tú najcennejšiu sošku, a to v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Neskrývala dojatie, veľkú vďaku vyjadrila Jirkovi Mádlovi, autorovi a režisérovi filmu. V ďakovnej reči nezabudla ani na Slovensko: „Okrem toho, že to patrí Jirkovi, by som chcela cenu venovať všetkým odvážnym novinárom na Slovensku, ktorí hája všetky demokratické princípy, aby sme išli správnym smerom.“

Dobu, v ktorej sa film odohráva, síce herečka na vlastnej koži nezažila, no sama o nej vie dosť z rozprávania, z kníh, či z materiálov, ktoré si pred nakrúcaním naštudovala. Téma politiky sa napokon rozoberala aj v ich rodine: „Veľa sme sa vždy rozprávali doma, myslím si, že spoločensko-politická situácia u nás nikdy nebola tabu, takže áno, už ako dieťa som počúvala a potom už som sa učila v škole a začala sa samovzdelávať“. V reálnom živote by ale Táňa svoju filmovú profesiu mohla praktizovať len s veľkými obtiažami. Trpí totiž fóbiami. V minulosti v 7 pádech Honzy Dědka priznala, že má strach z úradov a telefonovania. „Viem komunikovať s ľuďmi, len nerada telefonujem... Vidím, že mi niekto volá, ale nezdvihnem. Volám len v krízových situáciách. Nedokážem viesť debatu po telefóne.“

Film Vlny je plný vynikajúcich hercov. Režisér Mádl si Pauhofovú vybral aj preto, že si s ňou niekoľkokrát zahral ako herec: „Je úžasná. Je jedna z mála tých naozaj echt filmových star v našom československom kontexte a bol pre mňa zážitok ju režírovať, dokonca jeden z najväčších, lebo Táňa sa režíruje skoro ako moderné svetlá na filme“, povedal a myslel tým citlivé programovanie. V praxi jej proste povie: „Táňa, pridaj 30 percent smútku, 10 percent neistoty a tu to úplne zatiahni. A ona ide na pľac a dá to,“ pochvaľoval si herečku po nakrútení filmu Vlny.

Herečka Pauhofová vo filme o socializme: Odkaz všetkým nespokojným Slovákom! (Zdroj: NL/TH)

Ocenenie Českého leva si za rovnaký film prevzal aj Stanislav Majer, ktorý stvárnil postavu šéfredaktora Weinera. Taktiež poďakoval Jirkovi Mádlovi, ktorý dirigoval celý filmový orchester a vyjadril želanie: