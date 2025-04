Niekdajšiu hviezdu VYHODILI z kapely: ZÚFALÝ KROK českého speváka... Takto sa chce dostať SPÄŤ!

(Zdroj: Vlado Anjel)

PRAHA - Vo februári sme na Topkách informovali, že spevák Martin Kocián (48) sa chce zúfalo vrátiť späť do kapely Lunetic. Z tej ho v roku 2019 vyhodili po tom, čo nedorazil na koncert. Predtým dostal dokopy 5 šancí... No a aktuálne sa chce svojim bývalým kolegom zalíškať skutočne šialeným krokom. Vážne urobil toto?!

Kapela Lunetic oslavuje tento rok 30. výročie od založenia. A pri tejto príležitosti plánuje koncertnú šnúru, ktorá vyvrcholí veľkolepým koncertom v praždom O2 universum. Na rozdiel od začiatkov, sa však aktuálne kapela skladá iba z troch členov - Václava Jelínka, Aleša Lehkého a Dávida Škacha. Martina Kociána v roku 2019 z nej vyhodili.

Dôvodom bola jeho nespoľahlivosť a problémy s drogami. Po excesoch mu kapela dávala niekoľkokrát druhú šancu, no keď nedorazil na koncert, pohár trpezlivosti pretiekol a rozhodli sa ho nemilosrdne vyhodiť. „Tie posledné roky, kedy sme mu dali už päť šancí, už to bolo skôr na škodu. Nielen pre kamarátstvo, to predovšetkým, ale aj pre biznis. Prajeme Martinovi šťastie a snáď sa našiel. Už je to pre nás uzavreté a koncertujeme. Ľudia si zvykli, takže sme s našou kapelou šťastní a je to v pohode,“ vyjadril sa Aleš Lehký.

Martin sa však nevzdáva a verí, že raz svojich bývalých kolegov presvedčí o tom, aby ho medzi seba opäť prijali. Aktuálne však k tomu využil pomerne zúfalý a mimoriadne uletený krok. „Ahojte ľudia, zdravím všetkých hokejistov, teroristov, ale hlavne zdravím všetkých fanúšikov kapely Lunetic, pretože som sa rozhodol, že to myslím vážne, že by som sa chcel vrátiť do kapely Lunetic a že 9. októbra by som chcel byť v O2 universum na koncerte k 30-tinám kapely Lunetic, tak som sa rozhodol, že si tu v tetovacom štúdiu u Adama nechým vytetovať na čelo názov skupiny Lunetic,“ zahlásil.

Video zachytáva celý proces tetovania, aj konečný výsledok... Čo na to hovoríte? Výsledok nájdete v GALÉRII!

