Marek Rozkoš sa bude TELO NA TELO vlniť v Let's Dance: Reakcia jeho nádhernej manželky

Herec Marek Rozkoš si obúva tanečné topánky a presúva sa na parket vo veľkolepej šou televízie Markíza Let´s Dance. A tanečné tréningy sú v plnom prúde! Áno, aj keď tento mesiac bol náročný, lebo času bolo menej kvôli generálkam a skúškam Love2dance, ale keď sa mi vyskytol tak so ho využil na zopár tréningov s mojou tanečnou partnerkou. Ale už ideme bomby! „ prezrádza Rozkoš. Marek sa nikdy netajil svojou láskou k tancu a tak si v tanečnej šou príde opäť na svoje. Pred začiatkom tréningov však predsa len priznal isté obavy. „Mal som obavy, že to pôjde ťažšie, ale celkom som sa do toho dostal. Mám perfektnú tanečnú partnerku, takže to je radosť trénovať a skúšať.“

Rozkoš trénuje po boku krásnej Natálie Horváthovej, ktorá ho skutočne nešetrí a napriek skvelej kondičke to pocítil aj samotný herec. Tréningy sa však evidentne nesú v pohodovej a dobrej atmosfére a dokonca nie je potrebná ani tvrdá ruka profesionálnej tanečníčky. „Nie, zatiaľ nie je prísna, pretože ja veľa chcem nasávať ako špongia, takže nemusí byť prísna. Pre mňa je to radosť a zábava posúvať sa v tom, čo môžem zdokonaliť,“ neskrýva nadšenie Rozkoš. Ten je už niekoľko rokov šťastný po boku svojej manželky Katky, otázkou však ostáva, či aj ona zdieľa Marekove nadšenie a najmä fakt, že sa Marek zvŕta telo na telo po boku krásnej tanečnice. Herec vyšiel s pravdou von!

