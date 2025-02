Adam Bardy (Zdroj: Ján Zemiar)

Ide mu karta! Herec Adam Bardy prežíva aktuálne jedno z najkrajších životných období. K synovi Alanovi pribudli v posledný deň roku dvojičky Leon a Evan, doma ho čaká krásna manželka Bibiana a darí sa mu aj po pracovnej stránke. Aktuálne opäť zahviezdi v tanečnej šou Let´s Dance, nie však ako tanečník! A o tom, že sa z novej úlohy teší, svedčí aj jeho reakcia na ponuku vrátiť sa do šou. „Neváhal som dlho a prijal som tu ponuku. Samozrejme, prvý telefonát bol pre mňa šok, pretože som to absolútne nečakal, myslel som, že sa na to budem potrebovať aspoň vyspať,“ prezrádza obľúbený herec.

Ten je v šou ako doma a ako tanečník sa v siedmej sérii po boku Dominiky Roškovej umiestnil na krásnom druhom mieste. „Som rád, že ostávam v tom tanečnom svete. Pre veľa ľudí a súťažiacich Let´s Dance končí tým, že sa zúčastnia súťaže, pre mňa to pokračovalo turné a pokračuje vrámci poroty,“ neskrýva nadšenie Adam. A hoci má pred porotcovskou úlohou rešpekt, do novej úlohy vstupuje s radosťou. „Počul som už aj názory – veď tam prídeš, sadneš si, prečkáš… To naozaj takto nefunguje. Na druhej strane, nie je to o nás, nie je to o mne, tá porota tam je určitou súčasťou, ale je to o súťažiacich, je to o tanci.“ Napriek tomu však Adam pristupuje k svojej novej úlohe vo veľkolepej tanečnej šou zodpovedne. A nám pezradil, ako sa na to pripravuje...

Adam Bardy bude POROTCOM v Let´s Dance: Obavy, strach a rešpekt? Takto sa pripravuje (Zdroj: NaJa/TH)