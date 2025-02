Dominika Cibulková NA TOTO ČAKALA celú kariéru: Šok pred publikom priamo počas vysielania

Dominika Cibulková s relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

Dominika Cibulková sa so svojím trénerom Matejom Liptákom pozná už celé roky, sú aj dlhoročnými rodinnými priateľmi, takže bolo takmer samozrejmosťou, že si ho pozvala ako hosťa do relácie Sieň slávy. Poznajú sa naozaj po každej stránke, ale rešpekt funguje dodnes. „To je na tom vzťahu výnimočné, že mimo kurtu sme sa chovali k sebe ako kamaráti a mimo bol jednoznačne odstup a rešpekt a jasná rola každého z nás a jeden z tých dôvodov bolo, že si dodnes vykáme,“ povedal Matej Lipták, na čo ho Dominika zahriakla. On jej totiž tyká, ona jemu vyká. Pritom si stále hovorili, že keď Dominika vyhrá ten-ktorý turnaj, tak si potykajú. Nestalo sa. „Na jeden turnaj sme si kúpili takú fľaštičku… a postupne to začal byť taký náš rituál, že sme začali fľaštičku na letisku kupovať každý turnaj a nakoniec z toho bol najúspešnejší rok,“ hovorí a ďalej vtipkuje, že sa stávali takými poloalkoholikmi. A neuveríte, tá fľaša „žije“ dodnes. Tak čo, potykajú si už konečne? Sledujte nielen video, ale aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Všeličo sa tam udeje...

Dominika Cibulková na toto čakala celú kariéru: Šok pred publikom priamo počas vysielania (Zdroj: STVR)